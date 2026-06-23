Foto: Stalin chtěl Berlín vyhladovět. Město zachránily i „rozinkové bombardéry“

Berlín měl být vyhladověn a donucen ke kapitulaci. Místo toho se ale stal dějištěm jedné z nejslavnějších operací studené války. Od sovětské blokády Západního Berlína, zahájené 23. června 1948, dnes uplynulo 78 let. Spojenci odpověděli na blokádu mohutným leteckým mostem, který téměř rok zásoboval více než dva miliony obyvatel města. Nakonec to byli Sověti, kdo musel ustoupit.
Po Kafkovi míří Hollandová k další ikoně. V hlavní roli bude tentokrát žena
Polská režisérka Agnieszka Hollandová natočí nový film, který se bude věnovat životu německo-americké herečky a zpěvačky Marlene Dietrichové. Podle agentury DPA to v úterý oznámila produkční firma X Filme Creative Pool. Snímek byl měl vzniknout v české koprodukci. Po filmech o pražském spisovateli Franzovi Kafkovi či českém léčiteli Janovi Mikoláškovi půjde o další životopisný snímek Hollandové.
Co víme o muži se zbraní, který hodiny unikal policii? Vztah ke škole s otazníkem
Po 55letém učiteli od úterního rána pátralo v celkem třech krajích 60 policejních hlídek a vrtulník. Ráno se totiž objevil se střelnou zbraní poblíž učiliště v Čelákovicích. Muž byl odpoledne dopaden v metropoli po rozsáhlém pátrání.
Šokovali MS, hvězdu vítají až teď. Kongo uprosilo prezidenta, hrdina má ulice v Česku
Fotbalisté Demokratické republiky Kongo se na mistrovství světa vrátili po 52 letech a v prvním utkání senzačně remizovali 1:1 s favorizovaným Portugalskem. Na stadionu jim při působivém výkonu navíc chyběla největší hvězda - fanoušek Michel Nkuka Mboladinga. Nadsázka? Jistě, ale ne až tak výrazná.
Soud rehabilitoval Václava Bendu. Komunisté ho před návštěvou Brežněva preventivně zavřeli
Pražský městský soud v úterý rozhodl o rehabilitaci disidenta a politika Václava Bendy (1946-1999). Muže zadržela policie v roce 1978, když měl do Prahy přijet generální tajemník ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu a předseda prezídia Nejvyššího sovětu Leonid Iljič Brežněv. Strávil několik dní ve vazbě. Informoval o tom právní zástupce navrhovatelky rehabilitace Lubomír Müller.
Řítí se k Zemi. NASA vyslala poslední naději pro slavného lovce vesmírných explozí
Ještě před rokem se zdálo, že její osud je zpečetěn. Legendární vesmírná observatoř Swift, která už více než dvě desetiletí loví nejmohutnější exploze ve vesmíru, se nebezpečně propadá k Zemi. Teď ale začíná záchranná operace, která může přepsat dějiny kosmonautiky.