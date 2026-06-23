Přeskočit na obsah
Benative
23. 6. Zdeňka
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Foto: Stalin chtěl Berlín vyhladovět. Město zachránily i „rozinkové bombardéry“

Blokádě Západního Berlína se přezdívá také první berlínská krize.
Důvodem byl tvrdý rozkol mezi západními mocnostmi, které jednotlivě spravovaly tři okupační zóny Německa, a Sovětským svazem, který kontroloval čtvrtou zónu.
Vztahy byly vyhrocené dlouhodobě. Bezprostředním impulzem k vyhlášení blokády se ale stalo až přijetí měnové reformy 18. června 1948, kterou připravily západní mocnosti.
Tu Sověti odmítali a reagovali na ni zavedením vlastní měnové reformy. Současně zahájili blokádu Západního Berlína.
SSSR doufala, že se tato část rozděleného Berlína rychle vyčerpá a spojenci ji přenechají Sovětům.
Zobrazit
23 fotografií
Blokádě Západního Berlína se přezdívá také první berlínská krize. |
Foto: ČTK
Daniel Poláček
Jan Bezucha
Daniel Poláček
Jan Bezucha
Daniel Poláček,Jan Bezucha

Berlín měl být vyhladověn a donucen ke kapitulaci. Místo toho se ale stal dějištěm jedné z nejslavnějších operací studené války. Od sovětské blokády Západního Berlína, zahájené 23. června 1948, dnes uplynulo 78 let. Spojenci odpověděli na blokádu mohutným leteckým mostem, který téměř rok zásoboval více než dva miliony obyvatel města. Nakonec to byli Sověti, kdo musel ustoupit.

Prohlédnout 23 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Hollandová, která vystudovala pražskou Filmovou akademii múzických umění (FAMU), označila Dietrichovou za „spleť protikladů“.
Hollandová, která vystudovala pražskou Filmovou akademii múzických umění (FAMU), označila Dietrichovou za „spleť protikladů“.
Hollandová, která vystudovala pražskou Filmovou akademii múzických umění (FAMU), označila Dietrichovou za „spleť protikladů“.

Po Kafkovi míří Hollandová k další ikoně. V hlavní roli bude tentokrát žena

Polská režisérka Agnieszka Hollandová natočí nový film, který se bude věnovat životu německo-americké herečky a zpěvačky Marlene Dietrichové. Podle agentury DPA to v úterý oznámila produkční firma X Filme Creative Pool. Snímek byl měl vzniknout v české koprodukci. Po filmech o pražském spisovateli Franzovi Kafkovi či českém léčiteli Janovi Mikoláškovi půjde o další životopisný snímek Hollandové.

Václav Benda.
Václav Benda.
Václav Benda.

Soud rehabilitoval Václava Bendu. Komunisté ho před návštěvou Brežněva preventivně zavřeli

Pražský městský soud v úterý rozhodl o rehabilitaci disidenta a politika Václava Bendy (1946-1999). Muže zadržela policie v roce 1978, když měl do Prahy přijet generální tajemník ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu a předseda prezídia Nejvyššího sovětu Leonid Iljič Brežněv. Strávil několik dní ve vazbě. Informoval o tom právní zástupce navrhovatelky rehabilitace Lubomír Müller.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama