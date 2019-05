před 27 minutami

Ve čtvrtek se pro návštěvníky slavnostně otevřel dlouho nepřístupný objekt Invalidovny v pražském Karlíně. Rozsáhlý barokní areál přešel loni do správy Národního památkového ústavu, který jej plánuje rekonstruovat. Do té doby na půl roku propůjčil západní křídlo budovy spolku Iniciativa pro Invalidovnu. Ten si dal za úkol vrátit do budovy život. Pro návštěvníky tak bude v rámci projektu Invalidovna Open až do října připravovat hudební, divadelní a taneční představení, přednášky, besedy, diskuse či workshopy.