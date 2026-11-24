Pět tisíc přihlášených fotografií, stovky příběhů a okamžiky, které stojí za to vidět. Mezinárodní porota vybrala nominace letošního Czech Press Photo 2026. Podívejte se na snímky, které zaujaly odborníky v devíti kategoriích. Ve výběru je i série Lukáše Bíby z nakladatelství Economia zachycující první dny nové lanovky na Petřín.
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ŽIVĚ Rusko útočilo na ukrajinskou energetiku, podle Moskvy zasáhlo i nákladní loď
Ruské ozbrojené síly v noci na dnešek útočily na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a zasáhly také nákladní loď v Černém moři jihozápadně od ukrajinské Oděsy. Dnes ráno to na síti Telegram oznámilo ruské ministerstvo obrany. Ve městě Pryluky v ukrajinské Černihivské oblasti byla cílem ruského útoku elektrická stanice, která podle Moskvy zásobovala energií zbrojní průmysl.
Ruský dron v noci narušil polský vzdušný prostor
Ruský bezpilotní letoun v noci na úterý během útoku na západní Ukrajinu krátce narušil polský vzdušný prostor. Informovala o tom agentura Reuters s tím, že polské ozbrojené síly měly povolení ho sestřelit, po změně kurzu zpět na východ tak ale neučinily.
„Po generace se to opakuje." Černošek ukázal na klíčový rys českého tenisu
Málokdo zná současné tahouny české daviscupové reprezentace lépe než manažer, promotér a šéf prostějovského tenisového klubu Miroslav Černošek. V rozhovoru pro Aktuálně.cz rozebral šance výběru Tomáše Berdycha před finálovým turnajem, zavzpomínal na začátky Jiřího Lehečky či Jakuba Menšíka a popsal, kolik stojí kariéra dětí, které to chtějí dotáhnout do špičky.
O odvaze „žít naboso“. Uznávaná violoncellistka Fukačová píše o svém životě v Brně i Dánsku
Kniha Bytí naboso (Argo) je literární prvotinou jedné z nejvýznamnějších českých violoncellistek Michaely Fukačové. Nejde však o klasickou autobiografii jako spíš o pestrou mozaiku vzpomínek, úvah a drobných reflexí. V jejím svěžím textu se střetává svět umění, rodinná paměť, rodná Morava, severská krajina, ale také jakoby mimochodem vyřčené otázky po smyslu lidského života.