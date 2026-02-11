Dítě v kaluži, Bílý králík u svíčky, nahlédněte do mrazivého kyjevského ateliéru

Rampouchy visí z kohoutku malého kyjevského ateliéru, barva na paletě rychle tuhne, z úst stoupá pára. Plynový vařič sálá a v místnosti je cítit kov a olej, štětce kloužou po rychle tuhnoucí barvě. Surrealista Jurij Denysenkov mačká modrou a malíř Ljapin maluje králíka u svíčky, zatímco bosé dítě v kaluži čeká na poslední tah štětce.
ŽIVĚBabiš letí za Macronem. Opozice mu ve Sněmovně cupuje rozpočet
Poslanci se dnes začnou zabývat návrhem státního rozpočtu na letošní rok, který vláda Andreje Babiše (ANO) předložila se schodkem 310 miliard korun. Očekává se mnohahodinová debata. Premiér Babiš ale letí do Paříže: při dnešním jednání s francouzským prezidentem Macronem chce hledat podporu pro změnu systému emisních povolenek.
ŽIVĚZelenskyj se chystá ohlásit plán prezidentských voleb a referenda o míru
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj plánuje 24. února oznámit plán vypsání prezidentských voleb a referenda o mírové dohodě ve válce, kterou toho dne povede Rusko proti Ukrajině přesně čtyři roky. Ve středu to napsal list Financial Times s odvoláním na světové představitele informované o těchto plánech. Ty Zelenskyj činí po tlaku ze strany administrativy amerického protějšku Donalda Trumpa.
Chci, aby na mě byli v Česku hrdí, řekl Souček po rekordu. Výsledek ale kousal těžko
Fotbalista West Hamu Tomáš Souček je hrdý, že se stal nejlepším českým střelcem v historii anglické ligy.
Neoprávněná činnost pro cizí moc zůstane v trestním zákoníku, soud smetl stížnost
Neoprávněná činnost pro cizí moc zůstává součástí trestního zákoníku. Ústavní soud ve středu zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení právní úpravy. Návrh podepsalo 24 senátorů, podle kterých je sporná úprava neurčitá, obecně formulovaná a zneužitelná, a navíc se do trestního zákoníku dostala jako protiústavní přílepek. Podle ústavních soudců však o přílepek nešlo.
Írán odhalil scénář války s USA. Sází na krok, který by ochromil celý svět
Írán minulý týden odhalil svou vizi války se Spojenými státy. V podrobném plánu zveřejněném agenturou Tasním, napojenou na Islámské revoluční gardy, popisuje údery na americké základny, otevření nových front prostřednictvím spojeneckých milic, kybernetickou válku i snahu paralyzovat globální obchod s ropou.