Přeskočit na obsah
Benative
11. 2. Božena
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Dítě v kaluži, Bílý králík u svíčky, nahlédněte do mrazivého kyjevského ateliéru

Ukrainian artist works at his studio during a power blackout in Kyiv
Dítě v kaluži, Bílý králík u svíčky, nahlédněte do mrazivého kyjevského ateliéru
Dítě v kaluži, Bílý králík u svíčky, nahlédněte do mrazivého kyjevského ateliéru
Dítě v kaluži, Bílý králík u svíčky, nahlédněte do mrazivého kyjevského ateliéru
Dítě v kaluži, Bílý králík u svíčky, nahlédněte do mrazivého kyjevského ateliéru
Zobrazit
8 fotografií
„Barva mrzne a jde těžko vytlačit,“ říká malíř Denysenkov, když se mu podaří dostat na paletu pruh temně modré. |
Foto: REUTERS
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Rampouchy visí z kohoutku malého kyjevského ateliéru, barva na paletě rychle tuhne, z úst stoupá pára. Plynový vařič sálá a v místnosti je cítit kov a olej, štětce kloužou po rychle tuhnoucí barvě. Surrealista Jurij Denysenkov mačká modrou a malíř Ljapin maluje králíka u svíčky, zatímco bosé dítě v kaluži čeká na poslední tah štětce.

Prohlédnout 8 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Premiér Andrej Babiš (ANO).
Premiér Andrej Babiš (ANO).
Premiér Andrej Babiš (ANO).

ŽIVĚBabiš letí za Macronem. Opozice mu ve Sněmovně cupuje rozpočet

Poslanci se dnes začnou zabývat návrhem státního rozpočtu na letošní rok, který vláda Andreje Babiše (ANO) předložila se schodkem 310 miliard korun. Očekává se mnohahodinová debata. Premiér Babiš ale letí do Paříže: při dnešním jednání s francouzským prezidentem Macronem chce hledat podporu pro změnu systému emisních povolenek.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

ŽIVĚZelenskyj se chystá ohlásit plán prezidentských voleb a referenda o míru

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj plánuje 24. února oznámit plán vypsání prezidentských voleb a referenda o mírové dohodě ve válce, kterou toho dne povede Rusko proti Ukrajině přesně čtyři roky. Ve středu to napsal list Financial Times s odvoláním na světové představitele informované o těchto plánech. Ty Zelenskyj činí po tlaku ze strany administrativy amerického protějšku Donalda Trumpa.

Ústavní soud projednává Lisabonskou smlouvu
Ústavní soud projednává Lisabonskou smlouvu
Ústavní soud projednává Lisabonskou smlouvu

Neoprávněná činnost pro cizí moc zůstane v trestním zákoníku, soud smetl stížnost

Neoprávněná činnost pro cizí moc zůstává součástí trestního zákoníku. Ústavní soud ve středu zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení právní úpravy. Návrh podepsalo 24 senátorů, podle kterých je sporná úprava neurčitá, obecně formulovaná a zneužitelná, a navíc se do trestního zákoníku dostala jako protiústavní přílepek. Podle ústavních soudců však o přílepek nešlo.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama