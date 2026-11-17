Zavřené vysoké školy, devět popravených a zhruba 1200 mladých lidí odvlečených do koncentračního tábora. Taková byla nacistická odveta za odpor českých studentů proti okupaci v listopadu 1939. Události, které otřásly tehdejším Protektorátem Čechy a Morava a získaly ohlas po celém světě, dnes připomíná 17. listopad. Jak se zrodil Mezinárodní den studentstva a proč se váže právě k tomuto datu?
Příběh začal už 28. října 1939, při výročí vzniku samostatného Československa. Přestože okupační úřady oslavy přísně zakázaly, do pražských ulic vyšly desetitisíce lidí.
Na Václavském náměstí demonstrovaly proti německé nadvládě a žádaly svobodu i obnovení republiky.
Při zásahu okupantů zemřel pekař Václav Sedláček. Střelná zranění utrpěl také student medicíny Jan Opletal, který jim 11. listopadu podlehl.
Jeho pohřeb na Albertově 15. listopadu 1939 se změnil v další protinacistickou manifestaci. Nacisté odpověděli už v noci na 17. listopadu, obsadili vysokoškolské koleje, devět studentských představitelů popravili a přibližně 1200 studentů odvlekli do koncentračního tábora Sachsenhausen. České vysoké školy zůstaly po celou dobu okupace zavřené.
Zprávy o nacistickém zásahu vyvolaly ve světě silný ohlas. V roce 1941 byl v Londýně 17. listopad vyhlášen Mezinárodním dnem studentstva. Datum, které připomínalo brutální pokus nacistů potlačit český studentský odpor, se stalo symbolem boje za svobodu. O půl století později k němu přibyla další kapitola, sametová revoluce v roce 1989.
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