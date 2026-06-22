Čtyřicítky na dosah. Rozpálená Evropa hledá úlevu ve vodě i ve stínu

Evropa se peče. Od Paříže přes Londýn až po Řím se teploty šplhají ke čtyřicítce a lidé hledají úlevu všude, kde je alespoň trochu vody nebo stínu. Zatímco turisté obsazují fontány a řeky, železnice ruší spoje a záchranné stanice bojují o život přehřátých zvířat.
„Je tohle snad šampionát diaspor?“ Češi jdou proti proudu, MS ale přináší i bizáry
Od začátku turnaje jde o jedno z velkých témat, která se kolem fotbalového mistrovství světa točí. Hráči narození mimo zemi, kterou reprezentují. Na šampionátu ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě představují historicky rekordní podíl, což s sebou nese v mnoha případech velmi kuriózní příběhy.
Virus vyhubil většinu mláďat největší šelmy na světě. Epidemie zuří na jednom z nejodlehlejších ostrovů
Epidemie ptačí chřipky vyhubila na jednom z nejodlehlejších míst na světě až tři čtvrtiny mláďat rypouše sloního. Mořských šelem uhynulo již více než 13 tisíc. Zjištění vědců vyvolalo rozruch i v Austrálii vzdálené 4000 kilometrů.
Naši na ně klekli, řekl Babiš. Soud teď dotčené firmy zbavil obžaloby
Olomoucký krajský soud v kauze údajného čtvrtmiliardového krácení daní při obchodech s palivy zprostil 13 obžalovaných lidí, opavskou firmy FAU a vyškovskou Verami International Company obžaloby. Případ se stal známým zejména kvůli tajně pořízené nahrávce, na níž Babiš jako ministr financí mluvil o tom, že na firmu FAU „naši klekli“.
Dělníci u hlavního nádraží v Brně našli předmět připomínající pumu, evakuovaných budou stovky
Dělníci na staveništi u hlavního vlakového nádraží v Brně našli předmět připomínající leteckou pumu, policie okolí uzavřela. Informovala o tom na síti X. Provoz na nádraží je přerušený, vyplývá z informací na webu Českých drah. Jde o lokalitu kolem tzv. Malé Ameriky. Evakuovaných budou podle odhadu policejního mluvčího Davida Chaloupky stovky.
Státní zástupce obžaloval pekárnu a dva lidi kvůli dotacím na inovační linku
Státní zástupce Adam Bašný v pondělí podal obžalobu na společnost Pekárna Zelená louka, která spadá pod koncern Agrofert, a dva lidi kvůli evropské dotaci 100 milionů korun na inovační linku na toastový chléb.