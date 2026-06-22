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Čtyřicítky na dosah. Rozpálená Evropa hledá úlevu ve vodě i ve stínu

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A staff member feeds a swallow at the CREAVES Namur rehabilitation centre for wild animals during hot weather as a heat wave hits Europe in Namur
People swim along with the current of the Eisbach in the English Garden all the way to the nearest tram stop in Munich
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Návštěvníci londýnského koupaliště využívají slunečného počasí. |
Foto: AP
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Evropa se peče. Od Paříže přes Londýn až po Řím se teploty šplhají ke čtyřicítce a lidé hledají úlevu všude, kde je alespoň trochu vody nebo stínu. Zatímco turisté obsazují fontány a řeky, železnice ruší spoje a záchranné stanice bojují o život přehřátých zvířat.

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Naši na ně klekli, řekl Babiš. Soud teď dotčené firmy zbavil obžaloby

Olomoucký krajský soud v kauze údajného čtvrtmiliardového krácení daní při obchodech s palivy zprostil 13 obžalovaných lidí, opavskou firmy FAU a vyškovskou Verami International Company obžaloby. Případ se stal známým zejména kvůli tajně pořízené nahrávce, na níž Babiš jako ministr financí mluvil o tom, že na firmu FAU „naši klekli“.

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