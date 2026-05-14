Čtrnáct hodin pekla: jak se z „plebsu“ rodí legendární američtí mariňáci

Bahnitý zákop, křik instruktorů a vyčerpání na hraně sil. Závěrečné cvičení prvního ročníku „Sea Trials“ patří k nejtvrdším tradicím americké námořní akademie v Annapolisu, jež atmosférou připomíná legendární válečné filmy. Tvrdý rituál má z „plebsu“ vychovat budoucí elitu amerického námořnictva.
ŽIVĚ Americké tajné služby zpochybňují tvrzení Trumpovy administrativy o oslabeném Íránu
Veřejná tvrzení americké administrativy o vojensky zničeném Íránu podle deníku The New York Times odporují závěrům vlastních tajných služeb. Z utajovaných analýz vyplývá, že Teherán má dál přístup k většině raketových základen včetně stanovišť u Hormuzského průlivu. Donald Trump označil zveřejnění informací za zradu.
ŽIVĚ Zelenského spojenec míří do vazby, čelí obvinění z praní špinavých peněz
Ukrajinský protikorupční soud poslal bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka do vazby a zároveň stanovil kauci na 140 milionů hřiven (66 milionů Kč). Jermak, který patřil k vlivným spojencům prezidenta Volodymyra Zelenského, čelí obviněním z praní špinavých peněz. Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) v úterý uvedl, že Zelenskyj není předmětem žádného vyšetřování.
Z lékáren mizí oblíbený lék na nevolnost. Náhrada není snadná, varuje odbornice
Lidé si ho vozí na dovolené, užívají po antibiotikách nebo při zažívacích potížích. Oblíbený Hylak Forte ale čeká dlouhodobý výpadek. Podle lékárnice Marie Štěpánkové přitom neexistuje jeden přípravek, který by ho dokázal plnohodnotně nahradit.
Disciplinárka neměla se slávisty slitování: Chorý si nekopne šest zápasů, Moses ještě víc
Útočník Slavie Tomáš Chorý obdržel od disciplinární komise LFA trest na šest soutěžních zápasů za vyloučení v sobotním derby po faulu loktem na sparťana Asgera Sörensena. David Douděra, jenž ve šlágru druhého kola nadstavbové skupiny o titul rovněž dostal červenou kartu, si nezahraje tři utkání. Oba už si odpykali jeden duel ve středečním 3. kole nadstavbové skupiny o titul proti Jablonci.
Netanjahu oznámil žalobu na The New York Times za reportáž o násilí na uvězněných Palestincích
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve čtvrtek oznámil podání žaloby na americký deník The New York Times (NYT) kvůli reportáži o rozsáhlém sexuálním násilí, kterého se podle článku dopouští izraelští policisté a dozorci na palestinských vězních. Úřad izraelského premiéra ve čtvrtek označil reportáž za jednu z nejhorších lží namířených proti státu Izrael.