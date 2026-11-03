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Domácí

ČT se mění k nepoznání. Úterní stávka ruší známé pořady, studenti protestují i kvůli kultuře

ČR-vláda-stávka-média-Česká televize-Český rozhlas-FASTPIX
ČR-vláda-stávka-média-Česká televize-Český rozhlas-FASTPIX
Poté promluvilo několik studentů, mimo jiné Martin Bělohlávek, Jakub Nekvasil a Jonáš Snítil.
Zprávy v 6:00. 3. listopadu 2026.
Studenti taneční katedry předvedli vlastní performanci.
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56 fotografií
Moderátor Vojtěch Bernatský ve studiu České televize, 3. listopadu 2026, Praha. |
Foto: ČTK – Deml Ondřej
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
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Česká televize v úterý kvůli sporu o zrušení koncesionářských poplatků výrazně omezila své vysílání. Stávka zaměstnanců vyřadila z programu řadu známých pořadů, regionální zpravodajství i část večerních zpráv. ČT24 nabízí jen krátké relace každou hodinu, aktualizovat se nebudou ani zpravodajské weby a sociální sítě. V ulicích stávkují studenti nejen za média, ale i situace v kultuře.

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Materiál z nitra Země vyletěl vysoko nad hladinu a následně se zřítil zpět do moře. Ilustrační foto

Vědci rozluštili jizvu na dně Severního moře. Asteroid kdysi vyvolal obří tsunami

Sedm set metrů pod dnem (ano, pod dnem) Severního moře leží obří kruhová jizva. Geologové se o její původ přeli přes dvacet let a v roce 2009 dokonce hlasováním zamítli, že by šlo o stopu po vesmírném tělese. Teď je spor u konce. Mikroskopická zrna z hlubinného ropného vrtu definitivně potvrdila, že do moře narazil asteroid o velikosti fotbalového stadionu a vyvolal stometrovou vlnu tsunami.

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