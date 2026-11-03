ČT se mění k nepoznání. Úterní stávka ruší známé pořady, studenti protestují i kvůli kultuře

Česká televize v úterý kvůli sporu o zrušení koncesionářských poplatků výrazně omezila své vysílání. Stávka zaměstnanců vyřadila z programu řadu známých pořadů, regionální zpravodajství i část večerních zpráv. ČT24 nabízí jen krátké relace každou hodinu, aktualizovat se nebudou ani zpravodajské weby a sociální sítě. V ulicích stávkují studenti nejen za média, ale i situace v kultuře.
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Vědci rozluštili jizvu na dně Severního moře. Asteroid kdysi vyvolal obří tsunami
Sedm set metrů pod dnem (ano, pod dnem) Severního moře leží obří kruhová jizva. Geologové se o její původ přeli přes dvacet let a v roce 2009 dokonce hlasováním zamítli, že by šlo o stopu po vesmírném tělese. Teď je spor u konce. Mikroskopická zrna z hlubinného ropného vrtu definitivně potvrdila, že do moře narazil asteroid o velikosti fotbalového stadionu a vyvolal stometrovou vlnu tsunami.
Národní knihovna otevřela v Praze nový depozitář, pojme tři miliony knih
Národní knihovna České republiky v úterý 3. listopadu otevřela dostavěný Centrální depozitář v Praze-Hostivaři. Investice v celkovém objemu přibližně 767,3 milionu korun s DPH přináší kapacitu pro zhruba tři miliony knihovních jednotek a moderní zázemí pro jejich dlouhodobé uchování.
Zlomené srdce, sevřené hrdlo, naprostý šok. Srážka s brankářem má tragický konec
Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let. Španělský klub o tom informoval na webu.
Hymna už zazněla, studenti jsou v ulicích. Protest proti vládě nabírá na síle
Jedna z největších stávek studentů po roce 1989 sice bude vrcholit až dnes odpoledne, už od rána jsou ale studenti v ulicích a protestují proti vládě Andreje Babiše (ANO). Protesty probíhají na několika místech v Čechách i na Moravě, ty největší se očekávají v Praze. Aktuálně.cz je na místě.
Od Fantoma opery po Tichou noc. Hvězdná sopranistka Sarah Brightman zazpívá v Praze
Jedna z nejvýraznějších sopranistek současnosti se po několika letech vrací do Prahy. Ve čtvrtek 26. listopadu 2026 vystoupí v O2 areně. Sarah Brightman přiveze svou vánoční show A Winter Symphony, která je součástí exkluzivního evropského turné zahrnujícího pouhých pět zastávek.