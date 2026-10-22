Concorde v Praze. Jak před 40 roky přivítalo Československo nejslavnější letadlo světa

Bylo pár minut po jedenácté dopolední, když se na pošmourném nebi nad Prahou zjevila silueta, jíž tehdy českoslovenští milovníci hi-tech a létání znali především z černobílých fotek. Ve středu 22. října 1986 na ruzyňské letiště poprvé v historii přistál legendární nadzvukový dopravní stroj Aérospatiale-BAC Concorde. V Praze se pak znovu ukázal až o dalších deset let později.
„Při příležitosti zahájení zimního programu Čedoku přistálo dnes poprvé na ruzyňském letišti nadzvukové letadlo typu concorde,“ začínala reportáž Československé televize, která se 22. října 1986 vysílala ve večerních Televizních novinách.
„Do Prahy v něm kromě skupiny turistů přiletělo i patnáct zástupců britských cestovních kanceláří a britské letecké společnosti, kteří se v našem hlavním městě seznámí s turistickou nabídkou Čedoku pro zahraniční návštěvníky,“ pokračuje zpráva normalizační televize.
Letoun s trupovým označením G-BOAF, jenž přesně před čtyřiceti roky přistál v Československu, byl jedním z nejznámějších concordů vůbec. I proto, že 1. ledna 1983 ustavil nový světový rekord na transatlantické lince z New Yorku do Londýna.
Jako první komerční linka v historii lidstva tehdy nadzvukový stroj zdolal trasu za dvě hodiny, 56 minut a 35 sekund. Tohle prvenství si G-BOAF udržel pět let, než jej překonal jiný concorde. Ten zvládl let ještě o 80 sekund rychleji.
Výročí leteckého spojení
Někteří pamětníci připomínají, že důvod, proč British Airways v říjnu 1986 na pravidelnou linku z Londýna do komunistické země nasadily nadzvukový elegantní concorde místo tradičního boeingu, bylo i jedno tehdejší výročí.
V polovině 80. let totiž uplynulo půlstoletí od chvíle, kdy Prahu a metropoli Velké Británie poprvé přiblížilo letecké spojení. Concorde se pak do České republiky podíval ještě několikrát. Úplně naposledy na konci dubna 2000.
Bylo to jen přitom tři měsíce před katastrofou, která urychlila konec nadzvukových strojů concorde. Během startu z pařížského letiště Charlese de Gaulla se totiž 25. července 2000 letadlu protrhla pneumatika, její odmrštěné části pak protrhly trup letounu s nádrží.
Z ní začal velmi rychle unikat kerosin a trvalo jen chvíli, než se vznítil od poškozených elektrických spojů. Hořící letadlo se zřítilo krátce po startu, zahynulo všech 109 lidí na palubě a další čtyři na zemi.
Stejný concorde, který přesně před čtyřiceti roky přistál v Praze, pak musel obstarat jednu neveselou povinnost. Stroj s trupovým označením G-BOAF (Alpha-Foxtrot) totiž 26. listopadu 2003 provedl úplně poslední let tohoto typu letounu.
Z londýnského Heathrow přeletěl na historické Bristol Filton Airport, kde se concordy v 70. letech stavěly. Dnes je G-BOAF součástí expozice tamějšího muzea Aerospace Bristol.
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