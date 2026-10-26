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Zahraničí

Co se děje s Kimem? Po spekulacích o smrti se diktátor náhle prošel po mostě

North Korea's Kim Jong Un visits China
North Korea's Kim Jong Un returns from China after war memorial visit, state media says
North Korea's Kim Jong Un returns from China after war memorial visit, state media says
North Korea's Kim Jong Un returns from China after war memorial visit, state media says
North Korea's Kim Jong Un visits China
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Kim Čong-un a předseda Čínského lidového politického poradního shromáždění Wang Chu-ning pózují na Novém mostě přes řeku Jalu, který spojuje čínský Tan-tung se severokorejským Sinuidžu. |
Foto: KCNA
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
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Po spekulacích o svém zdraví se Kim Čong-un znovu objevil na veřejnosti, tentokrát při návštěvě Číny. Do pohraničního města Tan-tung dorazil v neděli přes nově otevřený most přes řeku Jalu, kde ho přivítal jeden z nejvýše postavených čínských politiků. Kim zamířil také k památníku korejské války a do továrny na výrobu autobusů. Doprovázela ho sestra Kim Jo-čong i ministryně zahraničí Čche Son-hui.

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Poté, co se několik týdnů severokorejský vůdce neobjevil na veřejnosti, začala média spekulovat o jeho údajných zdravotních potížích. Deník The Sun napsal, že podle nepotvrzených tvrzení měl Kim utrpět krvácení do mozku a měl být převezen do nemocnice v Pekingu. Jiné zprávy dokonce hovořily o jeho následné smrti.

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Spekulace v neděli vyvrátila agentura Reuters , která vydala zprávu o příjezdu Kima do čínského města Tan-tung, kde se zúčastnil slavnostního otevření nového, zhruba tři kilometry dlouhého mostu, který má výrazně usnadnit obchod mezi oběma zeměmi. Na čínské straně ho přivítal Wang Chu-ning, čtvrtý nejvýše postavený představitel Komunistické strany Číny. Kvůli návštěvě platila přísná dopravní omezení.

North Korea's Kim Jong Un returns from China after war memorial visit, state media says
Přivítání severokorejského vůdce Kim Čong-una při návštěvě nového hraničního mostu přes řeku Jalu.Foto: KCNA

Nový most není jen další stavbou na hranici. Po letech odkladů má otevřít cestu rychlejší přepravě zboží a surovin a posílit hospodářské vazby mezi Pekingem a Pchjongjangem. Kim při procházce po mostě vyjádřil přesvědčení, že pomůže ještě těsněji propojit obě země.

Vedle obchodních zájmů ale návštěva připomněla i společnou válečnou minulost. Kim zamířil do pamětní síně věnované čínským vojákům, kteří bojovali na straně Severní Koreje v korejské válce. Ta vypukla v roce 1950 a skončila o tři roky později příměřím. Mírová smlouva nikdy nebyla podepsána.

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V muzeu si Kim prohlédl archivní fotografii svého dědečka Kim Ir-sena, zakladatele Severní Koreje, s Mao Ce-tungem, zakladatelem moderní Číny. Památníku pak věnoval desku s podobiznou svého dědečka.

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Severokorejský vůdce prohlásil, že jeho země nikdy nezapomene na Číňany, kteří jí ve válce pomohli za cenu vlastních životů. Státní média označila vztahy obou zemí za nezlomné pouto, které vzniklo právě během tohoto konfliktu.

Kim se během návštěvy setkal také s Wang Chu-ningem a prohlédl si továrnu na výrobu autobusů. Do Číny ho doprovázela početná delegace včetně jeho sestry Kim Jo-čong a ministryně zahraničí Čche Son-hui.

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Do Pekingu naposledy přijel v září 2025 na vojenskou přehlídku. Čínský prezident Si Ťin-pching naopak letos v červnu navštívil Severní Koreu.

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Severokorejský vůdce Kim Čong-un s dcerou Kim Ču-e testují nový tank na ofenzivním taktickém výcviku. | Video: Reuters
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