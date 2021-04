V Sušici začínal s chráněnou dílnou. Je z ní ceněná textilka, chrlí i pláště a roušky

V roce 1994 si začínající podnikatel Petr Pajma řekl, že by chtěl vybudovat firmu, která by nabízela postiženým zaměstnancům plnohodnotnou práci. Nyní je 2P Servis v Sušici zavedená chráněná výrobna profesních oděvů, zdravotnických ochranných pomůcek a lůžkovin. Sázka především na zdravotnictví se vyplácí, na oslovení některým z ministerstev však čekají zatím marně. A tak chystají další nabídku.

Na počátku byla odvaha sedmi nadšenců v čele s jedním z nynějších jednatelů Petrem Pajmou. Ten měl sen, jak pomoci lidem s handicapem k plnohodnotné práci, aby nemuseli vykonávat jen pomocné a podřadné činnosti. Motivací mu byl i jeho zdravotně postižený bratr. Na této myšlence vybudoval ryze českou firmu zaměřenou na výrobu profesních oděvů a dalších produktů pro zdravotnictví, sociální péči, potravinářské provozy, gastronomii či hotelnictví. V době, kdy handicapovaní nemohli zavadit o práci, jim Pajma dával možnost podílet se i na řízení firmy.

Pajma založil v Sušici zprvu obchodní firmu, která se postupně začala orientovat na vlastní textilní výrobu, v níž zpočátku pracovalo devět zaměstnanců se zdravotním omezením. Od začátku také poskytovali náhradní plnění. V roce 2009 výrazně rozšířili chráněnou textilní dílnu a navýšili tak počet pracovních míst pro zdravotně postižené na několik desítek.

O pracovní oděvy pro zdravotníky, záchranáře, sociální pracovníky, pečovatele, kuchaře, cukráře nebo číšníky byl velký zájem, zakázek přibývalo, postupně firma rozšiřovala i sortiment. Před pěti lety založila další chráněnou dílnu, tentokrát v Horažďovicích, což umožnilo přijmout další osoby s lehčími i těžšími handicapy. Ze současných 125 zaměstnanců je kolem osmdesáti až sto postižených. "Najdete je na administrativních, výrobních, obchodních i logistických pozicích, v podstatě všude," říká Vlaďka Rudová z marketingu firmy.

Jak Petr Pajma zdůrazňuje, jde nejen o věrné zaměstnance, ale zároveň o profesionály, kteří odvádějí konkurenceschopnou práci. Vlastní výroby jsou i šaty, trička, haleny, kalhoty, legíny nebo ložní sortiment, což je stále v Česku rarita. Podařilo se tak vybudovat firmu, která i přes zdravotní potíže většiny svých pracovníků dokáže díky kvalitním a žádaným výrobkům fungovat již čtvrt století. Vedle ochranné známky "Práce postižených" tak přibyla ještě jedna: "Česká kvalita".

Pro charitu toho dělají už samotným zaměstnáváním tolika znevýhodněných lidí dost, ale jdou ještě dál. Zapojili se do projektu Dobrý anděl na pomoc rodinám s vážně nemocným členem a podporují i klub Srdcerváčů, projekt Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP), kterým prodávají některé výrobky na vlastním e-shopu. "Za ten pocit, že druhým pomůžete a uděláte jim radost, to prostě stojí," vysvětluje Pajma.

V listopadu 2020, uprostřed podzimní vlny pandemie, umístili na své facebookové stránky oznámení: "Společně s českými partnerskými firmami jsme začali s výrobou vlastních českých roušek, kvalitních a z materiálu, který vás ochrání. Jsme připraveni dodávat do nemocnic, výroben, obchodních řetězců, prostě všude, kde je třeba."

Jenže i oni, podobně jako další čeští výrobci ochranných pomůcek, kontaktovali ministerstva marně. "V této souvislosti nás stát neoslovil. Na začátku, v první vlně, zde proběhl spíše jenom průzkum, ale žádné oslovení ze strany státu nepřišlo," říká Rudová. "Své práce si vážíme a věříme, že to oceňují i naši zákazníci. Zároveň doufáme, že si to uvědomí i stát a bude firmy jako my více podporovat tím, že zadá zakázky v naší republice a podpoří tak naše hospodářství," doplňuje.

Sami reagovali na různé výzvy státních i soukromých organizací, kde se hlásili jako výrobci a dodavatelé osobních ochranných prostředků. Největší zájem je podle manažerky ze strany nemocnic o jednorázové pláště a lůžkoviny, hodně zakázek přijímají ze záchranných služeb, sociálních zařízení, ale i průmyslu či výzkumu. "Máme samozřejmě i zákazníky z řad běžných občanů, kteří u nás nakupují přes internet," dodává. V současné chvíli připravují novou nabídku pro ministerstvo zdravotnictví.

Investovali také do moderních technologií ve výrobě, konkrétně pro hromadnou výrobu nanovláken. "Je pravda, že není nejvhodnější doba na rozhazování, ale utrácení za nové moderní technologie není rozhazováním, je to investice," shrnuje Vlaďka Rudová.

