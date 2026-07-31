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Zahraničí

Ceutu zaplavilo 49 tisíc migrantů za jediný den. Španělsko posílá na hranici armádu

APTOPIX Spain Ceuta
Spain Ceuta
Migrants gather in Fnideq
Spain Ceuta
Migrants gather in Fnideq
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14 fotografií
Migranti překračují hranici z Maroka do španělské enklávy Ceuta. |
Foto: AP
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Téměř 50 000 migrantů z Maroka zaplavilo během jediného dne španělskou enklávu Ceuta. Tak mimořádný nápor Španělsko nezažilo nejméně od roku 2021. Situace přiměla Madrid posílit hranici a nasadit armádu na pomoc policii.

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