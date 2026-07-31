Ceutu zaplavilo 49 tisíc migrantů za jediný den. Španělsko posílá na hranici armádu

Téměř 50 000 migrantů z Maroka zaplavilo během jediného dne španělskou enklávu Ceuta. Tak mimořádný nápor Španělsko nezažilo nejméně od roku 2021. Situace přiměla Madrid posílit hranici a nasadit armádu na pomoc policii.
Lidl a Kaufland zakázaly svým manažerům v Německu elektroauta. V Česku je to tajné
Zaměstnanci skupiny Schwarz, která provozuje potravinové řetězce Kaufland a Lidl, si v Německu již nemohou vybrat čistě elektrická firemní vozidla. Důvodem jsou nízké zůstatkové hodnoty bateriových modelů. V Česku to ale platit nemusí.
Senioři mohou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce
Senioři mohou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce a získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit státu. Informovalo o tom v pátek ministerstvo financí. Od 1. srpna nabývá účinnosti novela zákona o doplňkovém penzijním spoření, která to umožní. Novelu už dříve schválil Parlament a tento měsíc ji podepsal prezident.
Měsíc čeká obří srážka. Raketa Elona Muska vytvoří nový kráter, odpočítávání už běží
Už za pár dní zasáhne Měsíc pět tun kovu z rakety SpaceX. Horní stupeň rakety Falcon 9, který před více než rokem pomohl dopravit dvě lunární mise do vesmíru, narazí do měsíčního povrchu. Letět bude rychlostí kolem 8700 kilometrů za hodinu a podle vědců po sobě zanechá mohutný oblak prachu i nový kráter.
Co zabilo astronoma Tychona Braha? Otrava rtutí byla vyloučena, ale záhada trvá
Jako dítě byl unesen vlastním strýcem, později podlehl kouzlu vesmíru a svůj zralý věk věnoval astronomii i ženě neurozeného původu. Nakonec zemřel smrtí, jejíž přesnou příčinu se vědci dodnes snaží odhalit.
Královský palác v Bruselu láká na opravené sály i výzdobu z krovek brouků
Po čtyřech letech rekonstrukcí se letos v létě pro veřejnost znovu otevřel Královský palác v Bruselu. Nejde o královskou rezidenci, belgický král Philippe s rodinou bydlí na zámku v Laekenu na okraji města. Královský palác v centru belgické metropole nicméně slouží jako jeho oficiální pracoviště, kde přijímá zahraniční návštěvy a kde se konají státní ceremonie.