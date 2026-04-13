Budapešť v noci po volbách: Jedni slaví, druzí ztichli

V Budapešti se po zveřejnění výsledků nedělních parlamentních voleb nálada města ostře rozdělila na dva tábory. Jedni propukli v oslavy a objímání, druzí jen tiše sledovali obrazovky a skrývali smutek. Ulice tak už zaplnila směs euforie, slz i zklamání, která k vypjaté volební noci neodmyslitelně patří.
Praha odkoupí od státu zámek Veleslavín, posvětili radní. Přijde ji na 120 milionů
Praha plánuje odkoupit zámek Veleslavín od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za 210 milionů korun. Záměr v pondělí schválili radní.
Na Slovensku začal soud s chlapcem, který vraždil ve škole. Při čtení obžaloby se smál
Na Slovensku v pondělí začalo soudní líčení s mladíkem, který čelí obžalobě, že loni při útoku nožem na gymnáziu na východě země zabil zástupkyni ředitelky této školy, dále jednu spolužačku a další spolužačku zranil.
Trump: Lev XIV. je papežem díky mně. Měl by se vzpamatovat a přestat dělat politiku
Lev XIV. by mi měl být vděčný za zvolení papežem, vzkázal dnes v noci americký prezident Donald Trump do Vatikánu. Papež má podle něj slabé postoje v zahraniční politice a vůči kriminalitě.
Do korupční kauzy se měl zaplést další prvoligový hráč
Olomoucký obránce Jakub Elbel je podle serveru Seznam Zprávy po Samuelu Šigutovi z Karviné dalším prvoligovým fotbalistou, který se měl zaplést do korupční kauzy.
Video: Ulice Budapešti zaplavila radost z Magyarova vítězství, slavilo se celou noc
V ulicích maďarského hlavního města Budapešti se v noci na pondělí po vítězství opozice slavilo. Maďarská opozice čekala na vítězství v parlamentních volbách 16 let. Někteří příznivci opozice se obávali, že se změny vlády v zemi, kde měl mnoho let jasnou převahu premiér Viktor Orbán, nedočkají.