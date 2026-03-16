Budapešť jako žhnoucí aréna: Orbán a Magyar odstartovali volební bitvu

Budapešť zaplnily o víkendu desetitisíce lidí a Maďarsko ukázalo dvě tváře. Premiér Viktor Orbán slíbil zemi „ostrov bezpečí“ a burcoval proti Bruselu i Ukrajině, zatímco jeho opoziční vyzyvatel Péter Magyar mluvil o návratu k Evropě a NATO. Dvě Maďarska, dvě vize a jedna ulice, výročí revoluce z roku 1848 se proměnilo v ostrou politickou bitvu před dubnovými parlamentními volbami.
Havlíček řekl, že Česko může zjistit stav ropovodu Družba. Kupka varuje před „užitečnými idioty"
Česko je připraveno stát v čele mise, která by zjistila stav ropovodu Družba poškozeného na Ukrajině ruskými útoky, uvedl v pondělí ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO). Předseda opoziční ODS Martin Kupka řekl, že by jasnou mezinárodní zprávu uvítal, důvěřuje ale ukrajinským technikům. "Varuji před tím, aby se Česká republika ocitla v pozici užitečných idiotů," vyzval Kupka.
Německo nebude hlídat Hormuz, válka není věcí NATO, vzkázal Merz drsně Trumpovi
Německo se nebude vojensky podílet na zajištění bezpečné plavby přes Hormuzský průliv. Na tiskové konferenci po jednání s nizozemským premiérem Robem Jettenem to dnes řekl německý kancléř Friedrich Merz. Dodal, že íránská válka není záležitostí Severoatlantické aliance. Reagoval tím na výzvu amerického prezidenta, aby se NATO zapojilo do řešení problému s Íránem blokovanou úžinou.
Ukrajina v noci zaútočila na Moskvu, na jihu Ruska hořel zásobník ropy
Ukrajina v noci na pondělí podnikla rozsáhlý vzdušný útok na Moskvu. Ruská protivzdušná obrana podle ministerstva obrany zničila nad metropolí a jejím okolím 53 dronů. Na jihu Ruska hořel po útoku dronu zásobník ropy, informovaly místní úřady.
Oscarový snímek Pan Nikdo proti Putinovi bude vysílat Česká televize
Dokument Pan Nikdo proti Putinovi, který získal nejprestižnější filmovou cenu Oscar za nejlepší dokumentární celovečerní film, nabídne 5. května ve svém vysílání Česká televize (ČT). Snímek, který vznikl v české a dánské koprodukci, veřejnoprávní televize podpořila už ve fázi výroby.
Politická šikana: Za odchodem Moravce je víc. Demonstrovat za ČT se ale může vymstít
Debata o odchodu dlouholetého moderátora Václava Moravce z České televize zapadá do širšího vývoje ve veřejnoprávní instituci. Komentátor Vratislav Dostál upozorňuje, že nejde o izolovaný případ. „To, že odešel Václav Moravec minulý týden, je vyústění něčeho, co podle mě začalo v roce 2020,“ říká.