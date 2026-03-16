16. 3. Elena
Budapešť jako žhnoucí aréna: Orbán a Magyar odstartovali volební bitvu

Desetitisíce proti sobě: Orbán a Magyar odstartovali volební křížovou palbu
Příznivec premiéra Orbána kráčí v čele průvodu k parlementu. |
Jan Bezucha
Budapešť zaplnily o víkendu desetitisíce lidí a Maďarsko ukázalo dvě tváře. Premiér Viktor Orbán slíbil zemi „ostrov bezpečí“ a burcoval proti Bruselu i Ukrajině, zatímco jeho opoziční vyzyvatel Péter Magyar mluvil o návratu k Evropě a NATO. Dvě Maďarska, dvě vize a jedna ulice, výročí revoluce z roku 1848 se proměnilo v ostrou politickou bitvu před dubnovými parlamentními volbami.

Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO).
ŽIVĚ Havlíček řekl, že Česko může zjistit stav ropovodu Družba. Kupka varuje před „užitečnými idioty“

Česko je připraveno stát v čele mise, která by zjistila stav ropovodu Družba poškozeného na Ukrajině ruskými útoky, uvedl v pondělí ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO). Předseda opoziční ODS Martin Kupka řekl, že by jasnou mezinárodní zprávu uvítal, důvěřuje ale ukrajinským technikům. "Varuji před tím, aby se Česká republika ocitla v pozici užitečných idiotů," vyzval Kupka.

ŽIVĚ Německo nebude hlídat Hormuz, válka není věcí NATO, vzkázal Merz drsně Trumpovi

Německo se nebude vojensky podílet na zajištění bezpečné plavby přes Hormuzský průliv. Na tiskové konferenci po jednání s nizozemským premiérem Robem Jettenem to dnes řekl německý kancléř Friedrich Merz. Dodal, že íránská válka není záležitostí Severoatlantické aliance. Reagoval tím na výzvu amerického prezidenta, aby se NATO zapojilo do řešení problému s Íránem blokovanou úžinou.

Pan nikdo proti Putinovi
Oscarový snímek Pan Nikdo proti Putinovi bude vysílat Česká televize

Dokument Pan Nikdo proti Putinovi, který získal nejprestižnější filmovou cenu Oscar za nejlepší dokumentární celovečerní film, nabídne 5. května ve svém vysílání Česká televize (ČT). Snímek, který vznikl v české a dánské koprodukci, veřejnoprávní televize podpořila už ve fázi výroby.

