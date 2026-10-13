Blondýnka, právnický diplom a plavky. Trumpova nová mluvčí míří do Bílého domu

Karoline Leavittová odchází, Katie Zachariová přichází. Donald Trump má novou tvář pro souboje s novináři. Zachariová je – jak už je u Trampa zvykem – platinová blondýnka s právnickým vzděláním, zkušenostmi z Trumpova okolí a také se zálibou ve focení, které zdaleka nekončí u pracovních portrétů. Dosavadní poradkyně Trumpovy sociální sítě Truth Social se nyní postaví před novináře v Bílém domě.
Donald Trump si vybral novou tiskovou mluvčí. Katie Zachariová, která působila mimo jiné na ministerstvu vnitřní bezpečnosti a v Trumpově předvolební kampani, nahradí Karoline Leavittovou. Ta se stala jednou z nejvýraznějších tváří prezidentovy administrativy.
Zachariová není v Trumpově světě žádným nováčkem. Před jmenováním pracovala jako hlavní poradkyně pro komunikaci na sociální síti Truth Social a prezident podle amerických médií ocenil také její práci během kampaně. Vystudovala práva na Pepperdineově univerzitě a má zkušenosti i z konzervativního politického prostředí.
Vedle profesního životopisu ale zaujme také její osobní prezentace na sociálních sítích. Plavkové fotografie a snímky v letním oblečení ukazují, že se Zachariová nebojí ani uvolněnějšího pózování. V nové funkci přitom bude muset zvládnout podstatně náročnější disciplínu: pravidelná střetnutí s novináři, kteří prezidenta nemají příliš v lásce a ptají se na nepříjemná témata.
Sama Zachariová označila nové angažmá za svou životní čest. Navázat na Leavittovou podle ní znamená nastavit si vysokou laťku. Trump jí věří a očekává, že odvede „skvělou práci“.
Zachariová je vdaná za filmového producenta Tylera Zachariu, s nímž má čtyři děti. Teď ji čeká role, v níž už nebude vystupovat jen na sociálních sítích, bude jednou z hlavních tváří Bílého domu před celým světem.
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