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Zahraničí

Blondýnka, právnický diplom a plavky. Trumpova nová mluvčí míří do Bílého domu

Prezident Trump v sobotu prohlásil, že věří, že nová tisková mluvčí Bílého domu Katie Zacharia odvede „skvělou práci“.
Nová Trumpova tisková mluvčí Zachariová pochází z Kalifornie.
Novou mluvčí Bílého domu bude Katie Zachariová (vlevo), nahrazuje bývalou mluvčí Karoline Leavittovou, která odešla, aby se mohla věnovat své rodině.
Zachariová je vdaná za filmového producenta Tylera Zachariu, s nímž má čtyři děti.
Plavkové fotografie a snímky v letním oblečení ukazují, že se Zachariová nebojí ani uvolněnějšího pózování.
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12 fotografií
Prezident Trump v sobotu prohlásil, že věří, že nová tisková mluvčí Bílého domu Katie Zacharia odvede „skvělou práci“. |
Foto: White House
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
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Karoline Leavittová odchází, Katie Zachariová přichází. Donald Trump má novou tvář pro souboje s novináři. Zachariová je – jak už je u Trampa zvykem – platinová blondýnka s právnickým vzděláním, zkušenostmi z Trumpova okolí a také se zálibou ve focení, které zdaleka nekončí u pracovních portrétů. Dosavadní poradkyně Trumpovy sociální sítě Truth Social se nyní postaví před novináře v Bílém domě.

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Gratulace Zachariové od Trumpovy mediální korporace, pro kterou dosud pracovala.
Gratulace Zachariové od Trumpovy mediální korporace, pro kterou dosud pracovala.Foto: White House

Donald Trump si vybral novou tiskovou mluvčí. Katie Zachariová, která působila mimo jiné na ministerstvu vnitřní bezpečnosti a v Trumpově předvolební kampani, nahradí Karoline Leavittovou. Ta se stala jednou z nejvýraznějších tváří prezidentovy administrativy.

Nová Trumpova tisková mluvčí Zachariová pochází z Kalifornie.
Nová Trumpova tisková mluvčí Zachariová pochází z Kalifornie.Foto: X/Katie Zacharia

Zachariová není v Trumpově světě žádným nováčkem. Před jmenováním pracovala jako hlavní poradkyně pro komunikaci na sociální síti Truth Social a prezident podle amerických médií ocenil také její práci během kampaně. Vystudovala práva na Pepperdineově univerzitě a má zkušenosti i z konzervativního politického prostředí.

Novou mluvčí Bílého domu bude Katie Zachariová (vlevo), nahrazuje bývalou mluvčí Karoline Leavittovou, která odešla, aby se mohla věnovat své rodině.
Novou mluvčí Bílého domu bude Katie Zachariová (vlevo), nahrazuje bývalou mluvčí Karoline Leavittovou, která odešla, aby se mohla věnovat své rodině.Foto: White House

Vedle profesního životopisu ale zaujme také její osobní prezentace na sociálních sítích. Plavkové fotografie a snímky v letním oblečení ukazují, že se Zachariová nebojí ani uvolněnějšího pózování. V nové funkci přitom bude muset zvládnout podstatně náročnější disciplínu: pravidelná střetnutí s novináři, kteří prezidenta nemají příliš v lásce a ptají se na nepříjemná témata.

Zachariová je vdaná za filmového producenta Tylera Zachariu, s nímž má čtyři děti.
Zachariová je vdaná za filmového producenta Tylera Zachariu, s nímž má čtyři děti.Foto: Instagram/ @katiezacharia

Sama Zachariová označila nové angažmá za svou životní čest. Navázat na Leavittovou podle ní znamená nastavit si vysokou laťku. Trump jí věří a očekává, že odvede „skvělou práci“.

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Zachariová je vdaná za filmového producenta Tylera Zachariu, s nímž má čtyři děti. Teď ji čeká role, v níž už nebude vystupovat jen na sociálních sítích, bude jednou z hlavních tváří Bílého domu před celým světem.

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