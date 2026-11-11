Přeskočit na obsah
Výhody pro přihlášenéPro přihlášené
Benative
11. 11. Martin
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Bílý kůň, mladé víno a slavnostní přípitky. Svatý Martin dorazil do Česka

Petr Štěpán, herec, role, svatý Martin, Svatomartinský košt 2026
ČR-zábava-víno-gastro-nápoje-folklor-svatomartinské-Uherské Hradiště-FASTPIX
svatomartinský průvod na Karlově mostě, Karlův most, herec, role svatý Martin, bílý kůň
ČR-zábava-víno-gastro-nápoje-folklor-svatomartinské-Uherské Hradiště-FASTPIX
svatomartinský průvod na Karlově mostě, Karlův most, herec, role svatý Martin, bílý kůň
Zobrazit
12 fotografií
Požehnáním svatomartinského vína a následným slavnostním přípitkem na náměstí Svobody začal největší svatomartinský košt pořádaný Vinařským fondem, 11. listopadu 2026, Brno. |
Foto: ČTK
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Jedenáctý listopad patří Martinům, bílým koním a prvnímu letošnímu svatomartinskému vínu. Tradice ožila na náměstích i v ulicích českých měst. Svatý Martin dorazil do Jílového u Prahy, Uherského Hradiště i Brna, kde se slavnostně otevřela mladá vína. Podívejte se, jaké bylo letošní svatomartinské veselí. Všem Martinům přejeme krásný svátek!

Prohlédnout 12 fotografií
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama

Newslettery

Ranní Aktuálně

Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.

Nejnovější články z rubriky Auto

Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.

Všechny newslettery

Tato funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Odemknout

Opravdu chcete zrušit odběr tohoto newsletteru?

Nejnovější
Americký vyjednavač Jared Kushner (vlevo) a vedoucí ukrajinské delegace Rustem Umerov, na tiskové konferenci v Abú Dhabí. (11. listopadu 2026)
Americký vyjednavač Jared Kushner (vlevo) a vedoucí ukrajinské delegace Rustem Umerov, na tiskové konferenci v Abú Dhabí. (11. listopadu 2026)
Americký vyjednavač Jared Kushner (vlevo) a vedoucí ukrajinské delegace Rustem Umerov, na tiskové konferenci v Abú Dhabí. (11. listopadu 2026)

ŽIVĚ Rusko a Ukrajina se dohodly na rozsáhlé výměně válečných zajatců

V některých otázkách se podařilo dosáhnout vzájemného porozumění, uvedl ve středu podle agentury Reuters vedoucí ruské delegace Vladimir Medinskij po skončení trojstranných jednání mezi zástupci Ruska, Ukrajiny a Spojených států v Abú Dhabí. Rusko a Ukrajina se podle něj dohodly na rozsáhlé výměně válečných zajatců.

Generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
Generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
Generální ředitel České televize Hynek Chudárek.

Stávkující trvají na poplatcích, ale ředitel ČT se už smiřuje s novou realitou

Generální ředitel ČT Hynek Chudárek na středečním jednání Rady ČT potvrdil, že premiér Andrej Babiš (ANO) trvá na zrušení koncesionářských poplatků. Podle Chudárka se teď vedení ČT musí soustředit na příští dva týdny, během kterých se budou předkládat pozměňovací návrhy k zákonu, který vláda už protlačila prvním čtením.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama