Bílý kůň, mladé víno a slavnostní přípitky. Svatý Martin dorazil do Česka

Jedenáctý listopad patří Martinům, bílým koním a prvnímu letošnímu svatomartinskému vínu. Tradice ožila na náměstích i v ulicích českých měst. Svatý Martin dorazil do Jílového u Prahy, Uherského Hradiště i Brna, kde se slavnostně otevřela mladá vína. Podívejte se, jaké bylo letošní svatomartinské veselí. Všem Martinům přejeme krásný svátek!
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ŽIVĚ Rusko a Ukrajina se dohodly na rozsáhlé výměně válečných zajatců
V některých otázkách se podařilo dosáhnout vzájemného porozumění, uvedl ve středu podle agentury Reuters vedoucí ruské delegace Vladimir Medinskij po skončení trojstranných jednání mezi zástupci Ruska, Ukrajiny a Spojených států v Abú Dhabí. Rusko a Ukrajina se podle něj dohodly na rozsáhlé výměně válečných zajatců.
S papežem se v Argentině při poslední mši rozloučily dva miliony lidí. Zamíří do Peru
Na poslední mši papeže Lva XIV. na argentinském území ve středu dorazily dva miliony lidí. Podle tiskových agentur to uvedly místní úřady. Papež Argentincům poděkoval za vřelé přivítání a vyzval je k usmíření. Lev XIV. ve středu odcestuje do Peru, kde mnoho let působil jako duchovní a biskup.
Stávkující trvají na poplatcích, ale ředitel ČT se už smiřuje s novou realitou
Generální ředitel ČT Hynek Chudárek na středečním jednání Rady ČT potvrdil, že premiér Andrej Babiš (ANO) trvá na zrušení koncesionářských poplatků. Podle Chudárka se teď vedení ČT musí soustředit na příští dva týdny, během kterých se budou předkládat pozměňovací návrhy k zákonu, který vláda už protlačila prvním čtením.
Větší prostor a odpovědnost pro jídelny. Vyhlášky o školním stravování budou jen doporučením
Výživové standardy dané vyhláškou o školním stravování budou nadále nezávazným doporučením. Novinářům to ve středu řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO) a v tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo zdravotnictví. Vyhláška o školním stravování, kterou vydává ministerstvo školství v dohodě s ministerstvem zdravotnictví, se podle Plagy neruší.
Nevídaný moment. Mladé Češky zpívaly ze zoufalství „Skákal pes“, pak zlomily finále
Za velký úspěch a motivaci označily české tenisové juniorky víkendový triumf v Poháru Billie Jean Kingové do 16 let a věřily, že časem uspějí i mezi dospělými.