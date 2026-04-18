Berlínská legenda: Fatou je zřejmě nejstarší gorila na světě

V berlínské zoo slavila před pár dny 69. narozeniny gorila Fatou, zřejmě nejstarší svého druhu na světě. Nemá už zuby, trápí ji artróza, přesto se stále sama pohybuje a občas i vyšplhá do výšky. Místo dortu dostala speciální zeleninovou hostinu. V přírodě se přitom gorily tak vysokého věku dožívají jen výjimečně, obvykle maximálně 45 let.
ŽIVĚ Teherán znovu uzavřel Hormuzský průliv. Otevře ho, až USA ukončí blokádu íránských přístavů
Teherán opět uzavřel Hormuzský průliv, důvodem je pokračující americká námořní blokáda Íránu, uvedlo podle tiskových agentur velitelství íránských ozbrojených sil. Kontrola nad průlivem se vrátila do dřívějšího stavu, tedy pod pevnou kontrolu íránských ozbrojených sil, uvedl jejich mluvčí.
„Toxický“ Trump se stává přítěží. Evropští národovci od něj dávají ruce pryč
Vztah evropských nacionalistů k Donaldu Trumpovi se mění. Podle serveru Politico se americký prezident stal natolik toxickou postavou, že ho jeho evropští spojenci začínají vnímat jako přítěž.
ŽIVĚ Muchová - Svitolinová 1:0. Češka po drtivém začátku ovládla set, k finále jí zbývá krok
Sledujte online přenos ze semifinále tenisového turnaje ve Stuttgartu mezi Karolínou Muchovou a Elinou Svitolinovou z Ukrajiny. Zápas vysílá živě stanice CANAL+ Sport 2.
Návrat na Měsíc je v zájmu celého Západu. Další krok bude expedice na Mars, říká vědec
Návrat na Měsíc, cíl americké mise Artemis, podle geologa Petra Brože nejen přispěje k vědeckému poznání, ale rozvine rovněž technologie a mnoha lidem zajistí dobře placenou práci. Jde také o významný krok k budování vesmírného průmyslu.
Anglický deník: Co dělá ruský přístav v Plymouthu?
Když se ve svém náklaďáku proplétáte deštivým Plymouthem, snadno upadnete do letargie. Stěrače rytmicky odhazují proudy vody, za okny se míhají unifikované cihlové domky se zahrádkami o velikosti panelákového balkonu a vy máte pocit, že v tomhle přístavním městě vás už nic nepřekvapí. A pak to přijde. Za asi padesátým kruhovým objezdem na vás najednou vybafne cedule s nápisem: Novorossiysk Road.