Benátky slaví s „Panteganou“: karneval, olympijský duch a moře turistů

Obří papírová krysa „Pantegana“ otevřela letošní benátský karneval. Barevné masky, lodě na Velkém kanálu a hudba proměnily město v živé jeviště, kde se tisíce návštěvníků ponořily do slavnosti inspirované nadcházejícími Zimními olympijskými hrami Milano Cortina 2026.
Vláda nemá být pouťový autodrom pro Motoristy, volá opozice. Schůze o nedůvěře začíná
Sněmovna dnes jedná o návrhu pětice opozičních stan na vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše (ANO). Opozice vyvolala schůzi po vyostření konfliktu mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítá jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.
Vojenská protiakce do 72 hodin. Jak Západ zareaguje, poruší-li Rusko příměří
Ukrajina a její západní partneři se dohodli, že trvalé porušování jakékoliv budoucí dohody o příměří ze strany Ruska vyvolá koordinovanou vojenskou reakci Evropy a Spojených států, napsal dnes list Financial Times (FT) s odvoláním na své zdroje.
Klempíř nepřijal nabídku umělců z demonstrace k veřejné debatě
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) nepřijal nabídku umělců k účasti na veřejné debatě. V úterý řekl, že s nimi chtěl řešit budoucnost kultury, nikoliv politiku. Klempíř v pondělí oznámil, že pozve umělce, kteří vystoupili na víkendovém shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla, na ministerstvo kultury.
Jaderná dohoda mezi USA a Rusem ve čtvrtek vyprší. "Jsme připraveni na svět bez omezení," hlásí Moskva
Rusko je připraveno na novou realitu světa, v němž nebudou platit žádná omezení jaderného arzenálu, až tento týden vyprší smlouva Nový START. Ta Rusku a Spojeným státům až dosud stanovovala limity na strategické jaderné zbraně a jejich nosiče
Oslnivá, píší ve světě. Český úkaz dál udivuje tenisem, který se často nevidí
Tohle začíná být vážné. Nikola Bartůňková po famózním vystoupení na Australian Open nepřestává zářit. Teprve devatenáctiletá česká tenistka vstoupila působivým způsobem i do domácího turnaje v Ostravě, porazila favorizovanou Rusku a rychle se blíží k elitní stovce světového žebříčku. Její výkon znovu vyvolal v tenisovém světě údiv.