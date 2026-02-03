Benátky slaví s „Panteganou“: karneval, olympijský duch a moře turistů

Přeskočit na obsah
Benative
3. 2. Blažej
Zahraničí

The Venice Carnival
Loď veze během úvodního maškarního průvodu „Panteganu"
Foto: REUTERS
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Obří papírová krysa „Pantegana“ otevřela letošní benátský karneval. Barevné masky, lodě na Velkém kanálu a hudba proměnily město v živé jeviště, kde se tisíce návštěvníků ponořily do slavnosti inspirované nadcházejícími Zimními olympijskými hrami Milano Cortina 2026.

Spotlight Aktuálně.cz - Oto Klempíř
Spotlight Aktuálně.cz - Oto Klempíř
Spotlight Aktuálně.cz - Oto Klempíř

Klempíř nepřijal nabídku umělců z demonstrace k veřejné debatě

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) nepřijal nabídku umělců k účasti na veřejné debatě. V úterý řekl, že s nimi chtěl řešit budoucnost kultury, nikoliv politiku. Klempíř v pondělí oznámil, že pozve umělce, kteří vystoupili na víkendovém shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla, na ministerstvo kultury.

Nikola Bartůňková na Australian Open 2026
Nikola Bartůňková na Australian Open 2026
Nikola Bartůňková na Australian Open 2026

Oslnivá, píší ve světě. Český úkaz dál udivuje tenisem, který se často nevidí

Tohle začíná být vážné. Nikola Bartůňková po famózním vystoupení na Australian Open nepřestává zářit. Teprve devatenáctiletá česká tenistka vstoupila působivým způsobem i do domácího turnaje v Ostravě, porazila favorizovanou Rusku a rychle se blíží k elitní stovce světového žebříčku. Její výkon znovu vyvolal v tenisovém světě údiv.

