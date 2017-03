před 1 hodinou

Nejslavnější brněnská mumie se může znovu vrátit do krypty poté, co vědci tělo barona Trencka podrobili zkoumání. Zaměřili se mimo jiné na to, zda k tělu patří prst, který byl dosud uložen v brněnském muzeu, či hlava, která byla k trupu volně přiložena. Podle jedné z legend hlava baronovi nepatří. Měla ji vyměnit baronka Lestocqová a pravou si odnést jako relikvii. Antropologové, lékaři a historikové se však shodli, že prst i hlava skutečně patří k mumii. Baron František Trenck zemřel v roce 1749 v den svátku svatého Františka.

autor: David Kohout