Barel ropy podražil nad 100 dolarů. Trump: „Malá cena za světový mír“

Eskalace konfliktu mezi USA, Izraelem a Íránem se už promítá do peněženek řidičů. Údery na ropná depa v Teheránu, íránské rakety na bahrajnskou rafinerii a uzavření Hormuzského průlivu rozkolísaly trhy a ropa rychle podražuje. Benzin i nafta tak na čerpacích stanicích prudce rostou, válka na Blízkém východě se znovu přelévá až k pumpám.
Češi jasně smetli Slováky a poprvé budou bojovat o medaile
Čeští parahokejisté porazili na paralympijských hrách v Miláně po Japonsku i Slovensko a po výhře 8:1 si prakticky zajistili postup do semifinále.
ŽIVĚ Špatné a provokativní kroky. Erdogan se kvůli raketě nad Tureckem pustil do Íránu
Severoatlantická aliance v pondělí zničila v tureckém vzdušném prostoru balistickou raketu vypálenou z Íránu. Podle tiskových agentur NATO v Turecku tímto způsobem zasahovalo už podruhé během nynějšího válečného sporu. Írán podle tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana navzdory varování nadále podniká extrémně špatné a provokativní kroky, které ohrožují přátelské vztahy s Tureckem.
Vláda omezí oblíbené energetické dotace. Na příspěvek dosáhne mnohem méně lidí
Na úsporné renovace domů v programu Nová zelená úsporám bude možné čerpat bezúročný úvěr. Přímou dotaci ale získají již jen nízkopříjmové domácnosti, oznámil v pondělí novinářům ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé). Letos stát uvolní na program čtyři miliardy korun.
ŽIVĚ Orbán žádá pozastavení protiruských sankcí, plánuje tak vyřešit rostoucí ceny ropy
Maďarský premiér Viktor Orbán v pondělí podle agentury Reuters řekl, že požádal předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, aby pozastavila všechny sankce týkající se ruských energetických surovin. Je to podle něj nutné pro zastavení zdražování ropy v Maďarsku. Orbán také v Maďarsku zavede cenové stropy u benzinu a nafty, platit budou pouze pro automobily s maďarskou poznávací značkou.
„Mnozí budou překvapení.“ Politička, která měla plánovat vraždu psa svého ex, se vrací
Bývalá poslankyně hnutí ANO Margita Balaštíková hlásí návrat do veřejného prostoru. Z něj se v minulosti stáhla po sérii skandálů a pozastavila tehdy i své členství ve straně. Nyní se ale chystá k návratu a na sociálních sítích už šikuje své podporovatele.