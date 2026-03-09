Přeskočit na obsah
Benative
9. 3. Františka
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Barel ropy podražil nad 100 dolarů. Trump: „Malá cena za světový mír“

Barel ropy nad 100 dolarů. Trump: „Malá cena za světový mír“
Barel ropy nad 100 dolarů. Trump: „Malá cena za světový mír“
Barel ropy nad 100 dolarů. Trump: „Malá cena za světový mír“
Barel ropy nad 100 dolarů. Trump: „Malá cena za světový mír“
Barel ropy nad 100 dolarů. Trump: „Malá cena za světový mír“
Zobrazit
11 fotografií
Spojené státy a Izrael v Íránu zaútočily na čtyři ropné sklady a logistické středisko pro přepravu ropných produktů. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Eskalace konfliktu mezi USA, Izraelem a Íránem se už promítá do peněženek řidičů. Údery na ropná depa v Teheránu, íránské rakety na bahrajnskou rafinerii a uzavření Hormuzského průlivu rozkolísaly trhy a ropa rychle podražuje. Benzin i nafta tak na čerpacích stanicích prudce rostou, válka na Blízkém východě se znovu přelévá až k pumpám.

Prohlédnout 11 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

ŽIVĚ Špatné a provokativní kroky. Erdogan se kvůli raketě nad Tureckem pustil do Íránu

Severoatlantická aliance v pondělí zničila v tureckém vzdušném prostoru balistickou raketu vypálenou z Íránu. Podle tiskových agentur NATO v Turecku tímto způsobem zasahovalo už podruhé během nynějšího válečného sporu. Írán podle tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana navzdory varování nadále podniká extrémně špatné a provokativní kroky, které ohrožují přátelské vztahy s Tureckem.

Maďarský premiér Viktor Orbán. Foto z předvolební kampaně, 7. března 2026.
Maďarský premiér Viktor Orbán. Foto z předvolební kampaně, 7. března 2026.
Maďarský premiér Viktor Orbán. Foto z předvolební kampaně, 7. března 2026.

ŽIVĚ Orbán žádá pozastavení protiruských sankcí, plánuje tak vyřešit rostoucí ceny ropy

Maďarský premiér Viktor Orbán v pondělí podle agentury Reuters řekl, že požádal předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, aby pozastavila všechny sankce týkající se ruských energetických surovin. Je to podle něj nutné pro zastavení zdražování ropy v Maďarsku. Orbán také v Maďarsku zavede cenové stropy u benzinu a nafty, platit budou pouze pro automobily s maďarskou poznávací značkou.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama