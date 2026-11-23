Belgií otřásá vlna stávek a protestů proti úsporným opatřením vlády a plánovaným rozpočtovým škrtům. Do ulic Bruselu v pondělí vyšly tisíce lidí, demonstrace se však místy změnily v násilné střety s policií. Zasahovala vodní děla, policisté použili slzný plyn a několik automobilů skončilo v plamenech.
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Politická šikana: Povstane Česko proti Babišovi? A přitvrdí Minář, nebo spíš Babiš?
Nová epizoda podcastu Politická šikana se věnuje dozvukům protestní akce na pražské Letné a především možným scénářům blízké i vzdálenější budoucnosti. Otázka totiž je, kdo ve sporu o financování veřejnoprávních médií ustoupí, zda budou protesty pokračovat a jak na ně bude – pokud vůbec – reagovat vláda Andreje Babiše.
„Nikdo z nás z nechtěl odejít.“ Bývalé tváře ČT reagují na slova lítosti šéfredaktora
Bývalé výrazné tváře redakce zpravodajství a publicistiky České televize Nora Fridrichová a Barbora Kroužková se vymezily vůči slovům svého tehdejšího šéfredaktora Michala Kubala. Ten v rozhovoru pro deník Blesk řekl, že lituje odchodu svých zkušených kolegů, což vyvolalo nesouhlasné reakce.
Banky, lodě, sportovci. Evropská komise navrhla nový balík sankcí proti Rusku
Evropská komise navrhla nový, 22. balík sankcí proti Rusku, který se zaměřuje na bankovní sektor, energetiku, kryptoměny i ruské sportovce. Oznámila to dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Po přijetí balíku by na sankční seznam mělo přibýt dalších 60 bank a 70 plavidel z takzvané stínové flotily, která Rusku pomáhá vyvážet ropu a ropné produkty, a obcházet tak sankce.
Pečuje o odkaz československých letců, ministr Macinka mu udělil cenu Gratis Agit
Český ministr zahraničí Petr Macinka v pondělí předal cenu Gratias Agit, udělovanou šéfem české diplomacie za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí, Tomu Doležalovi, který se dlouhodobě věnuje připomínání odkazu československých letců sloužících za druhé světové války v britském Královském letectvu (RAF).
Falešný bankéř a čekající kurýr. Podvodníci připravili ženu o více než dva miliony
Příbramští kriminalisté vyšetřují podvod, při němž se pachatelé vydávali za bankéře a kurýra. Padesátiletá žena uvěřila jejich tvrzení, že jsou její finance ohroženy, a postupně jim předala více než dva miliony korun. Na webu středočeské policie o tom v pondělí informoval mluvčí Pavel Truxa.