Benative
5. 2. Dobromila
Zahraničí

Anděl Meloniové měl krátká křídla. Z fresky ji nechal smazat Vatikán

Jeden ze dvou andělů v kapli baziliky sv. Vavřince v Lucině byl při restaurování pozměněn tak, že se nápadně podobal premiérce Meloniové.
Jeden ze dvou andělů v kapli baziliky sv. Vavřince v Lucině byl při restaurování pozměněn tak, že se nápadně podobal premiérce Meloniové. |
Foto: REUTERS
Jan Bezucha
V římské bazilice San Lorenzo in Lucina se objevil anděl s tváří premiérky Giorgie Meloniové. Podobu mu vtiskl amatérský malíř Bruno Valentinetti, což vyvolalo rozruch mezi opozicí i v církvi. Po zásahu Vatikánu musel umělec dílo zničit. Meloniová reagovala s humorem: „Ne, rozhodně nevypadám jako anděl.“

Klára Goldstein, autorské čtení
Nominace na Ceny literární kritiky za poezii mají Iljašenko, Kauer a Goldstein

O druhou Cenu literární kritiky (CLK) za poezii se budou letos ucházet básnické sbírky Marie Iljašenko Zvířata přicházejí do města, Aleše Kauera Lebka hoří neonovým snem a Kláry Goldstein Birán. K finálovým titulům, které vyšly loni, porota dospěla po sérii debat. Cenu za prózu a poezii udělí 25. března spolek kritiků z literárních časopisů A2, Host, Souvislosti, Prostor a Tvar.

Oleksandra Olijnyková
Ostrá Ukrajinka dál otřásá světem tenisu. Soupeřka podle ní přispěla k mrzačení dětí

Teprve v závěru minulé sezony dokázala po sérii vynikajících výkonů proniknout do elitní stovky světového žebříčku. V lednu se poprvé v životě představila na grandslamu a v Austrálii nadělala pořádné vlny tím, jak tvrdě se postavila proti účasti Rusů nebo běloruské superstar Aryny Sabalenkové. Ukrajinka Oleksandra Olijnyková ve svém tažení pokračuje i na dalších turnajích.

Ursula von der Leyenová
„Budou nás na kolenou prosit, ať se přidáme.“ Němci sní o elitním klubu Evropanů

Minulý týden se přes videohovor setkalo šest ministrů financí z nejsilnějších ekonomik EU, kteří jsou frustrovaní z pomalé evropské integrace. Proto se rozhodli, že vytvoří „rychlejší skupinu“. Iniciátorem návrhu je německý šéf resortu financí Lars Klingbeil. Oslovení čeští europoslanci se neshodnou, zda by Česko o vstup do „rychlejší skupiny“ mělo usilovat a zda by to pro nás bylo výhodné.

