Anděl Meloniové měl krátká křídla. Z fresky ji nechal smazat Vatikán

V římské bazilice San Lorenzo in Lucina se objevil anděl s tváří premiérky Giorgie Meloniové. Podobu mu vtiskl amatérský malíř Bruno Valentinetti, což vyvolalo rozruch mezi opozicí i v církvi. Po zásahu Vatikánu musel umělec dílo zničit. Meloniová reagovala s humorem: „Ne, rozhodně nevypadám jako anděl.“
Nominace na Ceny literární kritiky za poezii mají Iljašenko, Kauer a Goldstein
O druhou Cenu literární kritiky (CLK) za poezii se budou letos ucházet básnické sbírky Marie Iljašenko Zvířata přicházejí do města, Aleše Kauera Lebka hoří neonovým snem a Kláry Goldstein Birán. K finálovým titulům, které vyšly loni, porota dospěla po sérii debat. Cenu za prózu a poezii udělí 25. března spolek kritiků z literárních časopisů A2, Host, Souvislosti, Prostor a Tvar.
ŽIVĚDomluvili jsme s Ruskem a Ukrajinou velkou výměnu vězňů, chválí Witkoff
Delegace Spojených států, Ruska a Ukrajiny se dohodly na výměně 314 vězňů. Dnes to na síti X oznámil vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witfkoff, podle kterého to bude první taková výměna za posledních pět měsíců.
Ostrá Ukrajinka dál otřásá světem tenisu. Soupeřka podle ní přispěla k mrzačení dětí
Teprve v závěru minulé sezony dokázala po sérii vynikajících výkonů proniknout do elitní stovky světového žebříčku. V lednu se poprvé v životě představila na grandslamu a v Austrálii nadělala pořádné vlny tím, jak tvrdě se postavila proti účasti Rusů nebo běloruské superstar Aryny Sabalenkové. Ukrajinka Oleksandra Olijnyková ve svém tažení pokračuje i na dalších turnajích.
ŽIVĚStovky odborářů se bouří v Ostravě proti povolenkám. Za účasti premiéra Babiše
Stovky odborářů se dnes sešly pod bývalou vysokou pecí v areálu Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě na manifestačním mítinku na podporu evropského průmyslu a ochranu pracovních míst. Svou účast na mítinku avizoval i premiér Andrej Babiš.
„Budou nás na kolenou prosit, ať se přidáme.“ Němci sní o elitním klubu Evropanů
Minulý týden se přes videohovor setkalo šest ministrů financí z nejsilnějších ekonomik EU, kteří jsou frustrovaní z pomalé evropské integrace. Proto se rozhodli, že vytvoří „rychlejší skupinu“. Iniciátorem návrhu je německý šéf resortu financí Lars Klingbeil. Oslovení čeští europoslanci se neshodnou, zda by Česko o vstup do „rychlejší skupiny“ mělo usilovat a zda by to pro nás bylo výhodné.