Amerika na kolenou: Trumpovi lidé spustili „Boží oslavu 250 let USA“

250 let Ameriky, pár hodin modliteb, křesťanská hudba, videa z Bílého domu a diskuse o tom, jestli je to ještě oslava, nebo už „Boží verze volebního mítinku“. Washingtonský National Mall se na jeden den proměnil v mix bohoslužby, koncertu a politického festivalu. A ne všichni z toho byli nadšení.
Macinka míří na pozvání Pekingu do OSN. Fialově vládě vyčetl „Antičínu“
Pragmatičtější vztahy současné české vlády s Čínou začínají dostávat konkrétnější obrysy. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) podle informací Aktuálně.cz příští týden zamíří do New Yorku, kde vystoupí v debatě Rady bezpečnosti OSN, pořádané v rámci čínského předsednictví. Redakci potvrdil, že na akci pod taktovkou Pekingu promluví. Podle něj na tom není nic mimořádného.
„Rozpočet nestačí.“ Vládní návrh podle České televize oslabuje financování i nezávislost
Česká televize předložila své připomínky k vládnímu návrhu zákona o médiích veřejné služby. Plánovaný rozpočet považuje za neadekvátní. Zákon také podle ní nezajišťuje kontinuitu ČT, neobsahuje dostatečně specifické vymezení veřejné služby nebo v něm chybí konkrétní úprava regionálních televizních studií. Televize o tom v pondělí informovala v tiskové zprávě.
Pavel udělil záštitu festivalu Meeting Brno, který hostí sjezd sudetských Němců
Prezident Petr Pavel udělil záštitu festivalu Meeting Brno, jehož zástupci pozvali do Brna sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL). Na dotaz to v pondělí uvedla Kancelář prezidenta republiky (KPR). Pavel podle ní festivalu udělil záštitu už potřetí. Projekt si klade za cíl upřímný dialog, sdílení příběhů a historických zkušeností, odůvodnil záštitu Hrad.
ŽIVĚ Ukrajina po ruských útocích hlásí jednoho mrtvého a kolem 40 zraněných
Jednoho mrtvého a kolem 40 zraněných si vyžádaly další útoky, které ruská armáda podnikla na různých místech na Ukrajině. V pondělí o tom informují ukrajinské úřady. Jen v Dnipru utrpělo zranění 18 lidí.
Fukal: Po blamáži další ostuda. Sázka na jednu kartu se může vymstít
„O sestupu rozhodne přímý souboj, rozdají si to natvrdo Dukla s Ostravou. Slýchám názory, že pád jednoho z těchto klubů je pro český fotbal špatně,“ říká bývalý český reprezentant Milan Fukal v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové lize.