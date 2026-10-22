AI, nebo realita? Trump viní migranty, Macron mluví o falešných záběrech

Francouzský prezident Emmanuel Macron obvinil zahraniční politiky, že zneužívají nepokojů ve Francii k vlastnímu politickému prospěchu. Ostrá slova mířila především na amerického prezidenta Donalda Trumpa, který pouliční násilí spojuje s migrací. Macron zároveň varoval před falešnými záběry vytvořenými umělou inteligencí, které podle něj ukazují události, k nimž ve Francii vůbec nedošlo.
„Došlo k zahraniční manipulaci s informacemi, která vedla k nepřijatelným, a dokonce hloupým výrokům mnoha lidí, včetně zahraničních představitelů,“ řekl Macron novinářům při své středeční návštěvě Kataru.
Francie se mezitím připravovala na další demonstrace. Policie ve čtvrtek 22. října zakázala protesty v některých částech Paříže. Opatření přišlo jen několik dní poté, co se studentské a další demonstrace zvrhly v jedny z nejhorších pouličních nepokojů za poslední roky.
Maskovaní mladíci se střetávali s policií, rabovali obchody a ničili veřejné budovy. Francouzská vláda přiznala, že během násilností ztratila nad situací kontrolu.
Trump mluví o migrantech, Macron o AI
Americký prezident se snažil nepokoje využít jako argument proti migraci. „To, co se děje ve Francii, souvisí s imigrací,“ prohlásil Trump v pondělí. Násilnosti spojoval s migranty, džihádisty i komunisty.
Protiimigrační rétoriku přitom zdůrazňoval i během kampaně před listopadovými volbami do amerického Kongresu.
Macron však varoval, že někteří politici přebírají nepravdivé informace, aniž by si ověřili jejich původ. Podle něj se mezi nimi objevují také materiály vytvořené umělou inteligencí.
„Viděli jsme záběry vytvořené umělou inteligencí, které zachycovaly situace, k nimž ve Francii nikdy nedošlo. Někteří lidé tvrdili, že jsme byli ‚napadeni hordami migrantů a islamistů‘, což je naprostá lež,“ řekl francouzský prezident.
Macron přitom výslovně neoznačil samotné nepokoje za výsledek zahraničního vměšování. Kritizoval především způsob, jakým události komentují zahraniční politici a jaké informace při tom používají.
„Vedou předvolební kampaň na úkor Francie“
Ačkoli Trumpa ani izraelského premiéra Benjamina Netanjahua jmenovitě neuvedl, Macron dal jasně najevo, koho má na mysli.
„Jsou lidé, kteří vedou předvolební kampaň na úkor Francie, představitelé, kteří jsou v předvolebním režimu, ať už tady v regionu nebo na druhé straně Atlantiku,“ prohlásil Macron v Dauhá.
Trumpa čekají v listopadu důležité volby do Kongresu, zatímco Netanjahu se potýká s nejistou politickou budoucností. Izraelský premiér se přitom nechal v úterý slyšet, že Francii zasáhla „invaze extremistického islámu“.
Le Penová: To není umělá inteligence, ale realita
Trump zároveň veřejně podpořil Marine Le Penovou, přední představitelku francouzské pravice a kandidátku pro prezidentské volby v roce 2027. Označil ji za „konzervativní hlas“.
Le Penová se vůči Macronovým výrokům ohradila ve středu pozdě večer na síti X. Jeho slova označila za „konspirační“ a odmítla, že by záběry z pouličních nepokojů byly uměle vytvořené.
„Obrazy, které jsme viděli minulou sobotu, nejsou vytvořené umělou inteligencí. Ukazují smutnou realitu toho, čím se Francie stala po deseti letech macronistické vlády,“ napsala politička, která podle průzkumů patří k favoritům příštích prezidentských voleb.
Spor tak odhaluje dva odlišné pohledy na násilnosti, které Francii v posledních dnech zasáhly. Zatímco Macron varuje před šířením manipulativního obsahu a jeho využíváním v politickém boji, Le Penová zdůrazňuje, že samotné násilné události jsou skutečné a podle ní vypovídají o stavu země.
Francouzský prezident nakonec zdůraznil, že právě v podobných chvílích se podle něj ukazuje, kdo stojí na straně Francie.
„V takových chvílích poznáte, kdo má Francii rád a kdo ne. Všichni, kteří o nás nyní mluví špatně, naši zemi nemají rádi,“ prohlásil Macron.
V pátek pak francouzský prezident prohlásil, že za sobotními nepokoji stály rozvratné ultralevicové skupiny, které plánovaly svrhnout republiku. Macron to uvedl po schůzce zástupců vlády a tajných služeb, informovala francouzská média.
Francie v příštích dnech zakáže „nelegitimní“ protesty, oznámil také prezident. Demonstracím organizovaných skupin, jako jsou odbory, budou podle něj nabídnuty alternativní cesty pro protestní průvody, aby byly ochráněny živnosti.
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