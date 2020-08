Češi reagují na sucho i povodně. Tůně a stromořadí vytváří i za paneláky či u dálnice

Policie pátrá po uprchlém vězni, který dnes opustil nestřežené pracoviště v Přečáplech na Chomutovsku. V areálu pracoviště odcizil automobil Škoda Octavia combi světle zelené barvy, které má na kapotě šikmé černé pruhy a páté dveře od kufru červené barvy. Poznávací značka auta je 1U17234. Podle policie by se hledaný muž mohl zdržovat na Chomutovsku, Karlovarsku, Sokolovsku a mohl by se pokusit překročit hranice do Německa. Policie v tiskové zprávě uvedla, že občanům nedoporučuje, aby hledaného sami zadrželi.

Hledaným mužem je sedmatřicetiletý Tibor Seman ze Sokolovska. Je 180 centimetrů vysoký, štíhlý, má tmavé vlasy a je hladce oholen. Muž není ozbrojen, ale může být nebezpečný. Jakékoliv informace k hledané osobě i odcizenému autu mohou občané zavolat na linku tísňového volání 158.