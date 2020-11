Ceny Adapterra Awards za nejlepší nápady, jak čelit projevům klimatické změny, si od Nadace Partnerství odnáší šestice projektů. Letos se do soutěže přihlásilo rekordních 78 projektů, 21 z nich odborná porota poslala do finále. Všech šest vítězů teď získá příležitost zúčastnit se exkurze za inspirativními příklady adaptačních opatření v Rakousku a Bavorsku, jakmile to situace dovolí.