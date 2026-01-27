30 let vzpomínek na Olgu Havlovou: na Hrádečku s disidenty i na Hradě s prezidenty

Byla symbolem laskavosti, síly i humoru. Olga Havlová, první manželka Václava Havla, odešla právě před 30 lety 27. ledna 1996. Zůstala po ní Nadace dobré vůle, ale i vzpomínka na ženu, která dokázala spojit nadhled s odvahou a tichou službou druhým. Připomeňte si její život v našem výběru fotografií.
Prezident Pavel: Ministr Macinka mi vyhrožuje a vydírá mě. Naznačil další postup
Prezident Petr Pavel vystoupil v úterý s prohlášením, které nemá v novodobých dějinách Česka obdoby. Pavel tvrdí, že dostal zprostředkovaně od ministra zahraničí a předsedy Motoristů sobě dvě textové zprávy, které vnímá jako vyhrožování a vydírání své osoby. Proto se rozhodl podat podnět bezpečnostním složkám.
První prohra, konec nadějí. Siniaková a Verbeek doplatili na výpadek v klíčové chvíli
Tenistka Kateřina Siniaková do semifinále smíšené čtyřhry na Australian Open nepostoupila.
Slovensko do Rady míru nevstoupí, Fico varuje před obcházením OSN
Slovenský premiér Robert Fico odmítl nabídku USA, aby se Slovensko stalo členem Rady míru. Fico dnes novinářům řekl, že mezinárodní právo se nemá nahrazovat novými institucemi. Radu míru ustavil americký prezident Donald Trump.
ŽIVĚPavel zrušil schůzku ústavních činitelů, někteří nebyli schopni dodržet čas
Prezident Petr Pavel zrušil na pondělí plánovanou schůzku nejvyšších ústavních činitelů na Pražském hradě. Bude hledat náhradní termín, neboť i přes posun o hodinu někteří z účastníků nebyli schopni dodržet čas. V tiskové zprávě to oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře.
KVÍZ: Zvládli byste poskytnout první pomoc? Osvěžte si vědomosti!
V Česku je většina lidí ochotná poskytnout v případě nutnosti první pomoc. Zdaleka ne všichni z nich ale tuší, jak zraněnému či nemocnému pomoci správně. Patříte mezi ně, nebo máte zásady první pomoci v malíčku?