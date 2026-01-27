Přeskočit na obsah
30 let vzpomínek na Olgu Havlovou: na Hrádečku s disidenty i na Hradě s prezidenty

Tichá síla po boku prezidenta Václava Havla. |
Foto: Profimedia
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Byla symbolem laskavosti, síly i humoru. Olga Havlová, první manželka Václava Havla, odešla právě před 30 lety 27. ledna 1996. Zůstala po ní Nadace dobré vůle, ale i vzpomínka na ženu, která dokázala spojit nadhled s odvahou a tichou službou druhým. Připomeňte si její život v našem výběru fotografií.

