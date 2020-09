Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově slaví 30 let existence. Jubileum si připomíná velkou retrospektivní výstavou ve Valdštejnské zahradě na půdě českého Senátu. Více než 300 fotografií z let 1990–2020 zachycuje unikátní okamžiky, kdy vznikaly rekordy, které posléze Agentura Dobrý den zapsala do České knihy rekordů. Výstava potrvá do 1. října.