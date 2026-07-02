24 hodin ruského teroru. Nejdřív autobus v Chersonu, pak noc hrůzy v Kyjevě

Rusko během jediného dne podniklo sérii útoků na ukrajinská města. Zatímco v Kyjevě v noci dopadaly rakety a drony na obytné domy, v Chersonu včera ráno zasáhl ruský dron civilní autobus během dopravní špičky. Útoky si vyžádaly nejméně 12 mrtvých a desítky zraněných.
Nejtvrdší úder dopadl na Kyjev. Ruské rakety a bezpilotní letouny zasáhly několik obytných čtvrtí, po přímém zásahu se částečně zřítil devítipatrový panelový dům. Podle ukrajinských úřadů zemřelo nejméně deset lidí, dalších více než 50 utrpělo zranění, mezi nimi i děti. Záchranáři ještě několik hodin po útoku prohledávali trosky a pátrali po lidech uvězněných pod sutinami.
Jen několik hodin předtím zažili tragické ráno obyvatelé Chersonu. Krátce po sedmé hodině zasáhl ruský dron městský autobus převážející cestující do práce. Nejméně dva lidé zahynuli a další byli zraněni, mezi nimi i zdravotní sestra mířící do nemocnice. Ukrajinské úřady označily útok za vědomý zásah civilního cíle.
Kvůli nočnímu bombardování Kyjeva strávily tisíce lidí noc ve stanicích metra. Prezident Volodymyr Zelenskyj předčasně ukončil návštěvu Irska a znovu vyzval západní spojence k urychlenému posílení ukrajinské protivzdušné obrany.
Moskva uvedla, že masivní útoky byly odvetou za ukrajinské údery na ruskou infrastrukturu. Současně oznámila, že během noci sestřelila stovky ukrajinských dronů nad ruským územím i okupovanými oblastmi.
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