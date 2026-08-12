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Zahraničí

118 mužů zemřelo. Putin řekl jen dvě slova: „Potopila se.“ Pak začal měnit Rusko

Zkáza ponorky Kursk byla první krize Putinovy éry.
Ruská jaderná ponorka K-141 Kursk získala své jméno po stejnojmenném ruském městě, u kterého se v červenci 1943 odehrála největší tanková bitva v historii. (Na snímku z května 2000 v docích námořní základny Vidjajevo.)
Plavidlo spadalo do třídy jaderných ponorek Projekt 949, verze Antěj. Pyšnily se dvojitým ocelovým trupem. Kromě Kursku jich vzniklo ještě deset, Kursk jako poslední.
Kursk byl dlouhý 155 metrů, široký přes 18 metrů a ponor měl devět metrů. Grafické schéma zobrazuje podvodní odpalování jaderných raket ze sovětské ponorky stejné třídy.
Ponorku zkonstruovali v loděnicích u Severodvinsku v roce 1992. Na vodu byla spuštěna o dva roky později.
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Zkáza ponorky Kursk byla první krize Putinovy éry. |
Foto: Reuters – Aktuálně.cz
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Vladimir Putin byl v Kremlu jen několik měsíců, když 12. srpna 2000 přišla jeho první velká krize. Přesně před 26 lety, 12. srpna 2000, se během vojenského cvičení v Barentsově moři potopila jaderná ponorka Kursk. Na palubě bylo 118 mužů. Všichni zahynuli.

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Katastrofu doprovázel chaos, mlčení a zmatek. Po dvou explozích zůstalo podle pozdějšího vyšetřování nejméně 23 námořníků naživu v zadní části ponorky. V ledové vodě, 108 metrů pod hladinou, čekali na záchranu.

Británie i Norsko nabídly pomoc, Moskva ji ale zpočátku odmítala. Když zahraniční záchranáři nakonec dostali povolení zasáhnout, bylo už pozdě.

Záběry na posádku ponorky Kursk a její potopený a vyzvednutý vrak. | Video: Reuters

Po Putinovi mezitím nebylo několik dní ani vidu. Prezident zůstal na dovolené v Soči a do Severodvinsku se vydal až poté, co vyšlo najevo, že posádku už nelze zachránit.

Vidjajevo, Rusko, 22. srpna 2000 – Ruský prezident Vladimir Putin (vlevo) při setkání s rodinami námořníků z ponorky Kursk podává ruku jednomu z příbuzných. Uprostřed přihlíží Irina Ljachinová, manželka velitele ponorky.
Vidjajevo, Rusko, 22. srpna 2000 – Ruský prezident Vladimir Putin (vlevo) při setkání s rodinami námořníků z ponorky Kursk podává ruku jednomu z příbuzných. Uprostřed přihlíží Irina Ljachinová, manželka velitele ponorky.Foto: Reuters

Když se pak setkal s příbuznými námořníků, čekal ho výbuch vzteku. Rodiny chtěly vědět, proč stát nebyl schopen jejich syny a manžely zachránit a proč odmítal zahraniční pomoc.

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Lekce pro Putina

Katastrofa Kursku tak ukazuje, jak odlišné bylo Rusko na začátku Putinovy éry od země, jakou známe dnes. Fatální selhání ruského státu se tehdy nebály naplno pokrýt velké televizní stanice. Reportéři ORT, v té době nejvlivnější celostátní televize, kterou vlastnil oligarcha Boris Berezovskij, otevřeně kritizovali armádu i vládu a zvláštní pořad o Kursku se stal jedním z nejtvrdších útoků na Kreml.

Z vyzvednuté ponorky se podařilo vyprostit 114 těl mrtvých námořníků.
Z vyzvednuté ponorky se podařilo vyprostit 114 těl mrtvých námořníků. Foto: Reuters

Pro Putina to byla důležitá lekce. Problém nebyl jen v ponorce, ale především v médiích, která umožňovala veřejnosti sledovat selhání státu téměř v přímém přenosu.

Kritiku tak obrátil proti nim a během následujících měsíců začal systematicky získávat kontrolu nad hlavními televizními stanicemi. Gusinského NTV přešla pod Gazprom a Berezovskij pod tlakem Kremlu přišel o svůj vliv v ORT. Do konce roku 2000 oba oligarchové raději opustili Rusko.

Vladimir Putin na CNN lakonicky odpovídá na otázku, co se stalo s ponorkou Kursk? „Potopila se.“
Vladimir Putin na CNN lakonicky odpovídá na otázku, co se stalo s ponorkou Kursk? „Potopila se.“Foto: CNN – Aktuálně.cz

A pak přišla věta, která se stala symbolem celé katastrofy. V září 2000 se Larry King ze CNN v rozhovoru Putina zeptal: „Co se stalo s ponorkou Kursk?“ Prezident se usmál a odpověděl jen: „Potopila se.“

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Dnes se na ponorku Kursk vzpomíná především jako na jednu z největších tragédií ruského námořnictva. Pro Putina však tato katastrofa znamenala i politický zlom. Ukázala mu, jak nebezpečná můžou být nekontrolovaná média, a v následujících letech proto začal jejich vliv systematicky omezovat až k úplné kontrole v současnosti.

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