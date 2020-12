Pojďme se vrátit v čase přesně o třicet let dozadu a podívat se na to, jaké byly tehdejší Vánoce - druhé svobodné po pádu komunismu v roce 1989, ale první, kdy k nám dorazilo zboží ze Západu a tehdejší Čechoslováci poprvé vyrazili ve velkém za nákupy především do sousedního Rakouska.