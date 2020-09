Musel to být ohromný náraz, který otřásl okolím dnes už neexistující železniční stanice v pražském Hloubětíně. Do rozjíždějícího se motoráku v plné rychlosti najel nákladní vlak. "Strojvedoucí zřejmě předpokládal, že rychlý elektrický osobní vlak před ním trať brzy uvolní," uvedl tehdejší šéf kriminálky Kalivoda. Od jedné z nejtragičtějších železničních nehod v metropoli uplynulo 21. září 55 let.