před 1 hodinou

Mladá rodina do 36 let by si mohla zažádat o půjčku až dva miliony od státu s úrokem jedno procento a splatností až 20 let. Od úvěru by se odečetlo 30 tisíc za každé narozené dítě.

Praha - Stát chce půjčit mladým rodinám do 36 let na rekonstrukci nebo pořízení nového bydlení až dva miliony korun. Úroková sazba bude jedno procento s garantovanou dobou 20 let, což je také maximální doba splácení. V rozhovoru s ČTK to sdělila ministryně pro místní rozvoj v demisi Klára Dostálová (za ANO).

Vláda podle ní návrh projedná nejpozději na začátku května. Pro letošek je na půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) vyčleněno 650 milionů korun.

Půjčky na bydlení pro mladé navrhovala už předchozí vláda, zájem byl ovšem mizivý. "Hlavním důvodem byla velice nízká částka, kterou stát poskytoval. Žadatelé by si k tomu museli většinou vzít ještě spotřebitelský úvěr, tak si už rovnou sjednali hypotéku u banky," uvedla Dostálová.

Podle nařízení, které vláda schválila před dvěma roky, si žadatel mohl půjčit maximálně 600 000 korun, maximální doba splatnosti úvěru byla 15 let. Současný návrh zahrnuje tři kategorie.

Na modernizaci bytu stát půjčí nejvýše 300 000 korun. Při koupi bytu je maximum 1,2 milionu korun, v případě stavby nebo koupě rodinného domu je nejvyšší možná půjčka stanovena na dva miliony korun. Úvěr má být poskytnut maximálně do 80 procent skutečných nákladů na výstavbu nebo koupi, u rodinných domů včetně pořizovací ceny pozemku.

Rozdíl je také v tom, kdo o půjčku může žádat. Podle předchozího nařízení musel být jeden z žadatelů mladší než 36 let, společně navíc museli pečovat o dítě do šesti let.

"To se teď změnilo. Pokud o půjčku požádají manželé nebo registrovaní partneři, dítě mít nemusí. Ovšem pokud manželé nebudou, dítě do šesti let je podmínkou. Tímto opatřením sledujeme rodinu a všechny vazby na ni. Takže podporujeme manželství," řekla ministryně.

MMR si podle ní na základě předchozího nařízení vlády mezi mladými lidmi udělalo dotazníkové šetření. "Tím, jak se dnes posunují manželské svazky a mladí se většinou berou až po třicítce, tak tam byly i ambice posunout věkovou hranici až na 40 let. Ale myslíme si, že to už jsou lidé v produktivním věku, kteří by měli dosáhnout na komerční hypotéky," doplnila Dostálová.

Maximální doba splatnosti je stanovena u modernizace na deset let, u koupě nebo stavby až 20 let. "Třeba v případě závažné nemoci je možné požádat o přerušení. Ale v součtu to nesmí těch 20 let překročit. O prodloužení jsme zatím neuvažovali, protože to nejsou tak velké částky, které by se za tu dobu nedaly splatit," uvedla dále ministryně. Bonusem je podle ní také odečet 30 000 korun z jistiny za každé narozené nebo osvojené dítě v průběhu trvání úvěrového vztahu.

V připomínkách v dotazníku MMR také zaznělo, že při pražské cenové úrovni je výše půjčky pro hlavní město příliš nízká. "Program je určen samozřejmě pro všechny, ale primárně necílí na Prahu, kde má dobře placenou práci většina lidí. Snažíme se i o to, aby se nevysídloval venkov a menší města, aby ti mladí lidé zůstávali tam," podotkla Dostálová.

V případě, že vláda návrh schválí, lze podle ní půjčky poskytovat prakticky okamžitě, přičemž SFRB bude zpracovávat žádosti v pořadí, ve kterém budou doručeny. Na letošek je z fondu vyčleněno 650 milionů korun, v dalších letech se počítá s miliardou ročně.

"Ale máme rezervy v jiných programech, takže bychom sem uměli peníze přesunout. Program navíc není časově omezen, takže některé žádosti mohou být převedeny do následujícího roku. Obecně, když není zájem o nějaký program, tak změníme podmínky nebo ho nahradíme jiným. Ale myslím, že zájem o půjčky na bydlení mladým by mohl být dlouhodobý," dodala ministryně.

Státní úvěr podle ní nepůjde kombinovat s hypotékou. Hypotéku tímto úvěrem rovněž nejde splatit.