Změnou dodavatelů energií a půjček jde ušetřit 42 tisíc. Nebo spadnout do drahé pasti

Změnit dodavatele energií a poskytovatele půjček může ročně ušetřit tisíce korun. Nevyplatí se ovšem zapomínat na všechny skryté náklady, varují odborníci.

Praha - Velká část českých zákazníků je věrná svým tradičním poskytovatelům energií. Podle průzkumu spotřebitelské organizace dTest z letošního února je více než polovina odběratelů elektřiny u svého dodavatele přes 15 let. V případě zemního plynu nezměnilo za posledních patnáct let svého dodavatele čtyřicet procent odběratelů. Situace se však začíná měnit.

"V porovnání s Nizozemskem, Belgií nebo Rakouskem mění čeští spotřebitelé dodavatele energií méně často. Jsou nicméně mnohem pohyblivější, než bývali dříve," říká vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený.

Změna poskytovatelů přitom může přinést výrazné úspory nejen u elektřiny či plynu, ale i u finančních služeb a pojištění. České domácnosti mohou podle internetového srovnávače Porovnej24.cz hypoteticky ušetřit 42 tisíc korun ročně, tedy zhruba tři a půl tisíce měsíčně.

Vyplývá to z nejnovějších údajů projektu Index24, v jehož rámci byly vytvořeny čtyři typové domácnosti - rodina s dětmi, mladý pár, senioři nebo člověk bydlící sám. Pro každou z nich byl pak vypočten "index útraty", tedy částka, kterou domácnosti za daný produkt obvykle měsíčně platí. Následně je srovnáním nejdražší a nejlevnější varianty na trhu vypočten "index úspory". Ten ukazuje, kolik mohou lidé v krajním případě ušetřit, když přejdou k nejvýhodnějšímu dodavateli.

"Pokud bych v tomto období hledal možnosti úspor, určitě bych doporučil změnit dodavatele plynu, domácnosti by totiž průměrně ročně ušetřily až 3 303 korun. U domácností, které využívají plyn více, například na topení i vaření, výše úspory roste," říká Zbyněk Laisek, zakladatel Porovnej24.cz.

U hypoték se naopak možnost úspory dlouhodobě snižuje. Ještě loni bylo možné na jejich splátkách ušetřit změnou bankovního domu 1700 korun za měsíc, nyní je to jen zlomek. "Produkty bankovních domů jsou si hodně podobné a měsíční splátky u nich tak velmi srovnatelné. Podle našich dat mohou domácnosti na měsíční splátce nyní ušetřit jen necelých 600 korun," uvádí Laisek.

Vzhledem ke stále se zpřísňujícím podmínkám pro splácení hypoték lze podle něj očekávat, že pokles bude dál pokračovat, a rozdíly mezi jednotlivými hypotečními produkty se tak budou dále vyrovnávat. Přesto je hypotéka spolu s půjčkou do sta tisíc stále položkou, na níž lze ušetřit nejvíce. Výrazných úspor lze dosáhnout také změnou poskytovatele pojištění auta.

Produkt Průměrná měsíční úspora Aktuálně nejlevnější poskytovatelé* Půjčka do 100 tisíc 1149 korun Air Bank, Moneta, Česká spořitelna Hypotéka 599 korun Wüstenrot, Moneta Povinné ručení 263 korun Slavia, Direct, ČSOB Havarijní pojištění 599 korun ČSOB, Direct Energie 391 korun Gas International, E.ON, MND

*Výčet je orientační, vždy záleží na konkrétních parametrech produktu, částka je dána průměrem všech pozorovaných skupin.

Rozhodování nejen podle ceny

Zákazníci, kteří přemýšlí o změně dodavatele, by se však měli zajímat i o jiné parametry, než je cena. Nejdříve je vhodné zjistit si podmínky stávající smlouvy. "Je třeba si ověřit podmínky ukončení smlouvy a dobu jejího trvání, aby na sebe smlouvy při případném přechodu k novému dodavateli navazovaly a nebylo nutné platit pokutu za předčasné ukončení," popisuje Lukáš Zelený úskalí změny dodavatele energií.

U hypoték si zase žadatelé musejí dávat pozor na to, aby se změnou bankovního ústavu nemuseli platit další náklady, které jim přechod prodraží. "Je potřeba si spočítat reálnou úsporu. Dnes hodně lidí refinancuje i kvůli dvěma desetinám. U menšího úvěru to je třeba deset patnáct tisíc za pět let. Ale náklady na nový odhad nemovitosti, vyřízení žádosti o úvěr či zápis do katastru mohou být i stejně vysoké," říká expert na hypotéky Roman Krejčí z poradenské společnosti Partners. Klienti také stráví vyřizováním nového úvěru mnoho času.

Obecně pak podle Zeleného platí, že u nového poskytovatele služeb by si měl zákazník důkladně pročíst obchodní podmínky. Je třeba zvážit také to, jaký servis poskytuje velká zaběhnutá firma a jaký malá, a přečíst si dostupné recenze z internetu.

Hodnocení od uživatelů lze však lépe získat u větších hráčů na trhu. Srovnávač Srovnám.cz se například zaměřuje na hodnocení dodavatelů energií podle jejich férovosti. Energetické firmy s méně než deseti tisíci odběrných míst však do průzkumu vůbec nezahrnuje.

Ačkoliv je podle Zbyňka Laiska v rámci Index24 kladen důraz na stejné parametry, přesto se většinou v určitých ohledech produkty neshodují. Některé firmy nabízí smlouvu na dobu určitou, případně zafixování smluvené ceny na dané období. V případě pojištění je zase nutné kromě nákladů zhodnotit například to, na jaké území se vztahuje. Některé havarijní pojistky třeba po přejezdu za hranice neplatí.

Srovnávačů různých produktů je na trhu celá řada. Širší produktovou nabídku má zmíněné Porovnej24.cz, Chytrý Honza nebo Ušetřeno.cz. Srovnám.cz se specializuje na energie. Stránky dTest zase umožňují zákazníkům porovnat třeba mobilní tarify nebo spořicí účty.