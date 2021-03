Ani nákup zlata není jistota, míní experti. V klenotnictví s investicí nezačínejte

Pojistka v nejisté době. Něco, na co si lze reálně sáhnout. Tak většina lidí vnímá zlato. Žlutý kov má tendenci posilovat v momentě, kdy světové trhy zachvátí panika. V takové době se investoři uchylují do takzvaných bezpečných přístavů, kam kromě cenného kovu patří třeba i vládní dluhopisy. Zlato ale není neotřesitelnou investicí a jeho nákup má svá pravidla, aby se vyplatil.

V dobách ekonomických recesí, kdy ceny jiných aktiv padají, zlato odolává či posiluje. Konkrétně během hospodářské krize mezi lety 2008 a 2011 jeho cena vzrostla o 160 procent. "Zlato se zhodnotilo i v turbulentním roce 2020. Jak se světová ekonomika bude vyvíjet nadále, lze jen těžko předvídat," upozorňuje ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

"Vzhledem k uvolněné měnové politice a značně nejisté budoucnosti zlato výrazně narůstalo na ceně až do září loňského roku. Následně se investoři přeorientovali na rizikovější aktiva, jako jsou akcie technologických společností, a cena zlata začala mírně klesat. Stále se však drží na výrazně vyšší úrovni než před propuknutím pandemie koronaviru," doplňuje ekonom.

Pro přehled - po dosažení srpnového rekordu přes 2000 dolarů (v přepočtu asi 42 684 Kč) klesla cena zlata na konci listopadu na 1762 dolarů, tedy 37 605 Kč za troyskou unci. Poté se na konci roku stabilizovala na 1880 dolarů (40 126 Kč) za troyskou unci.

V současnosti zlato stojí podle dat agentury Bloomberg 1765 dolarů (37 680 Kč) za troyskou unci.

Pověst zlata, kterou si tento kov dokázal podržet tisíce let, svádí podle expertů k mylnému tvrzení, že jde investiční nástroj zcela bez rizika. "Hodnota vzácného kovu však může výrazně kolísat a potenciální investor musí počítat i s možností realizace citelných ztrát," upozorňuje ekonom společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler.

"Vzácný kov funguje jako určitá pojistka proti inflaci. Nicméně aktuální výhled žlutému kovu nesvědčí. Zlato totiž vykazuje značnou citlivost vůči změnám reálných dluhopisových výnosů. Pokud nominální dluhopisové výnosy vzrostou výrazněji než inflační očekávání, cena vzácného kovu klesá. Přesně taková situace se nyní odehrává a lze očekávat, že přetrvá i v dalších měsících. Proto bych nyní investorům zlato nakupovat nedoporučoval," shrnuje aktuální situaci Pfeiler.

Na zlato si musíte sáhnout

Kdy se tedy vyplatí do zlata investovat? Podle Lukáše Jankovského ze společnosti Zlaťáky lze do něj vložit peníze sice téměř v každé době, je ovšem nutné počítat s tím, že vynaložené prostředky nebudou potřeba v dlouhém časovém horizontu. Vyplatí se ho nakupovat spíše postupně, aby bylo možné sledovat vývoj situace na trhu.

"Základním pravidlem pro nákup drahých kovů je možnost si na investici skutečně sáhnout. Nikdy nenakupujte zlato či stříbro ve formě různých certifikátů nebo jiných příslibů o budoucím doručení. Papírový trh se zlatem nabízí asi stokrát více zlata, než kolik ho ve skutečnosti existuje. Pokud však dojde k pádu burz nebo k jejich zavření, certifikáty zůstanou takřka bezcenné," upozorňuje odborník na drahé kovy společnosti Golden Gate CZ Pavel Ryba.

Neznamená to ovšem vypravit se s peněženkou do nejbližšího klenotnictví. "Nákup šperků ve zlatnictví není smysluplný z pohledu investování do zlata, protože ve zlatnictvích se nepracuje s ryzím zlatem. Zlato je bez příměsí příliš měkké, a tedy nevhodné pro výrobu šperků. Navíc na šperky je uvaleno DPH ve výši 21 procent, takže hodnota investice se hned při nákupu výrazně sníží o uvalenou daň," vysvětluje ekonom Křeček.

Nákup šperků podle něj ale může být smysluplný ze sběratelského hlediska. Některé omezené edice šperků totiž výrazně narůstají na ceně. "Primárně však nejde o zlato použité v těchto špercích, ale o umělecký počin a vzácnost určitých typů šperků," upozorňuje.

Nejvýhodnější je pořizovat investiční kov ve formě takzvaných slitků, tedy zlatých nebo stříbrných cihliček, nebo v podobě investičních mincí. Investice do zlata může začínat řádově již od tisíce korun, za které lze pořídit zlatý slitek o hmotnosti jednoho gramu. "Při jednorázové investici klienti nakupují fyzické zlato. To může mít různou podobu. Lze si vybrat mezi standardními zlatými cihlami a unikátními projekty, které mají i sběratelskou hodnotu," upřesňuje dále Křeček.

"Při postupném ukládání klienti nemusí mít větší obnos peněz, aby si koupili zlatou cihlu. Pouze každý měsíc pošlou stanovenou částku a my za ně nakoupíme příslušné množství zlata za velkoobchodní ceny. Jakmile klienti dosáhnou na předem stanovené množství zlata, automaticky jim předáme příslušnou zlatou cihlu," vysvětluje Křeček.

V případě investičních slitků jsou podle Jankovského nejoblíbenější ty odpovídající jedné troyské unci, což znamená 31,1 gramu. "Jejich cena se pohybuje okolo 43 000 Kč," upřesňuje.

Investujte obezřetně, varují experti

Experti často varují, aby lidé nevěřili supervýhodným nabídkám. Platí to i v případě investice do cenných kovů. "Pokud někdo prodává zlato hluboko pod burzovní cenou, jde téměř jistě o padělek," varuje dále Ryba.

"Vyberte si obchod s dobrými referencemi od skutečných zákazníků. Nikdy nekupujte drahé kovy od tzv. garážových firem. Je nebezpečné nakupovat drahé kovy u obchodníků, kteří je fyzicky nedodávají, ale nabízejí pouze jejich skladování. Kdo se rozhodne koupit si zlato nebo na ně spořit po měsíčních splátkách, měl by využít pouze prověřené společnosti, u kterých je možné kov kdykoli prodat zpět. Firma, která zlato prodala, musí také garantovat to, že je koupí nazpět," vysvětluje "pravidla hry" analytik.

Ověřit pravost uncového slitku si může každý sám - a to na základě jeho rozměru a hmotnosti. Tato data uvádí každá slévárna na svých webových stránkách.

Další možností je zajít na Puncovní úřad. "Nezapomínejte, že investice do drahých kovů má dvě fáze. Nejprve nákup a později prodej zpět obchodníkovi. Nakupujte tedy jen u firem, u nichž budete mít předpoklad, že budou existovat i za pět deset let," doplňuje Ryba.

Pokud si lidé spoří se společností, která průběžně předává klientům naspořené cihličky zlata, riskují podle oslovených analytiků minimálně, protože zlato již mají fyzicky doma. V případě, že si fyzicky zlato ještě nepřebrali, může ztráta dosáhnout jednotek tisíc korun. Rizikové je ale ve výsledku i to, že zlato doma již máte - v takovém případě je potřeba si dobře promyslet, jak ho uložit tak, aby bylo dobře chráněné před krádeží po opravdu dlouhou dobu.

Závěrem experti upozorňují, že investice do zlata je spíše doplňkovou investicí. Například světově proslulý americký investor Ray Dalio doporučuje, aby podíl zlata v investorově portfoliu dosahoval pěti až deseti procent.