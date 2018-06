Česká banka přichází s první platební kartou z opravdového zlata, je sedmkrát těžší než obyčejná

Kartu nazvanou Real Gold dostane sto klientů. Zlata je v ní téměř polovina, stříbra pět procent.

Praha - Označení "zlatá karta" dosud banky používaly pro plastovou platební kartu natřenou nazlato, určenou bohatým klientům. Dneškem tento eufemismus končí. Česká Banka Creditas vydává ve spolupráci se společností MasterCard platební kartu z opravdového zlata.

Pod názvem Real Gold ji nabídne stovce svých nejbohatších klientů. Budou se moci chlubit kartou, která nejen v Česku, ale ani v celé Evropě dosud neexistovala.

Luxusní karta je vyrobena ve dvou limitovaných variantách - Gold a Black. Padesát klientů si tak bude moci vybrat zářivě zlatou, dalších padesát pak černo-zlatou variantu.

"V současnosti jde o nejprestižnější produkt, který český i evropský bankovní trh nabízí. Téměř polovinu hmotnosti karty tvoří zlato, což poznáte na první pohled i dotek - Real Gold je sedmkrát těžší než běžné platební karty," říká Kamil Rataj, místopředseda představenstva Banky Creditas.

Zlato za sedm tisíc

Nová karta váží 36 gramů - stejně jako třeba svazek šestatřiceti tisícikorunových bankovek. Zlato zaujímá z celé váhy téměř 42 procent, tedy 15 gramů. Pěti procenty je v kartě zastoupeno stříbro a mosaz. Slitina mědi tvoří polovinu váhy karty.

Použité zlato má ryzost 10 deset karátů, tedy méně než čisté zlato (24 karátů). Nižší ryzost je použita proto, aby karta byla tvrdší a vydržela sloužit v terminálu celých pět let své platnosti - karta totiž není bezkontaktní. Ačkoliv za zlato obsažené v kartě by její majitel dostal na současném trhu zhruba sedm tisíc korun, výrobní cena limitovaného zboží je mnohem vyšší.

"Celá výroba je velmi složitá. Do ceny se kromě materiálu promítá celý složitý aparát zahrnující například design, certifikace či licence. Probíhalo tam i schvalování speciálních prvků, které nejsou pro MasterCard úplně standardní," vysvětluje Rataj. Výroba trvala zhruba rok, měla ji na starost specializovaná firma poblíž New Yorku, jejíž pracovníci chodí oblečeni podobně jako doktoři v nemocnicích, tedy v bílých pláštích a v rukavicích.

Jako exkluzivní produkt bude Creditas nabízet kartu primárně svým VIP klientům. Kdo by chtěl kartou ze zlata ledabyle platit v luxusních restauracích, musí nejprve disponovat desítkami milionů korun a na účtu mu musí zůstávat miliony, nebo musí mít sjednané s bankou její produkty v podobných řádech.

Luxusní karta přináší vedle výjimečného designu a materiálu také exkluzivní služby. "Jedná se o kartový produkt World Elite, což je nejvyšší a nejprestižnější řada karet z produktové nabídky MasterCard. Je to v podstatě takový Rolls-Royce mezi kartami a tomu odpovídají i doplňkové služby," říká Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard pro Českou republiku, Slovensko a Rakousko.

Každý ze stovky klientů bude mít zřízenou prémiovou službu Concierge, která mu poskytne nadstandardní individuální servis, v němž mu jsou osobní bankéři připraveni splnit nonstop i velice neobvyklá přání. Služba LoungeKey mu a jeho příbuzným umožní přístup do stovek letištních salonků po celém světě, a to bez ohledu na to, jakou linkou či třídou cestuje. Karta v sobě zahrnuje také exkluzivní pojištění spojené s hrazením výdajů za nové doklady, klíče, peněženku či mobil, také výše limitů pro platby je nadstandardní.

Zůstane u majitele navždy

Po skončení platnosti zůstane karta svému majiteli, který si ji může založit do sbírky jako sběratelskou raritu. "Pokud se karta osvědčí, můžeme uvažovat o další sérii, ale v takovém případě bychom zvolili nový design, aby zůstala zachována exkluzivita limitované série," dodává Rataj z Creditas.

Platební karta Real Gold je první zlatou kartou v Evropě, nicméně ve světě se už kartami z drahých kovů platilo.

S vůbec první kartou vydávanou vybranému okruhu klientů přišla v roce 1966 Gold Card od American Express. Brzy poté nabídl elitní Business Card také Diners Club. Skutečná éra prestižních karet však začala až v 80. letech, kdy své zlaté karty představily společnosti MasterCard a Visa. V roce 1984 se objevila první platinová karta American Express.