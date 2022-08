Zálohy na energie zdražují o tisíce měsíčně. Co dělat, když už přerůstají přes hlavu

Podzim ještě nepřišel, a raketový růst cen energií už tvrdě zasáhl řadu českých domácností. Na zálohách teď platí měsíčně o padesát, sto, ale klidně i tři sta procent navíc. Zdražování přitom nekončí. Podle oslovených odborníků stále existují možnosti, jak vypjatému rozpočtu alespoň částečně ulevit. Třeba odchodem k jinému dodavateli nebo využitím dávek, které je možné čerpat.

"Přišel mi nový předpis záloh na plyn. Trojnásobný oproti tomu, co jsme Pražské plynárenské platili loni. Jsme z toho v šoku. Nové zálohy máme platit od září, přitom už jednou nám dodavatel cenu zvýšil, od června," popisuje Michaela, která si kvůli jednání s dodavatelem nepřála uvést celé jméno.

Požádala proto o snížení záloh. "Na zákaznické lince jsem řekla, že budeme šetřit, snížíme teplotu v domě a uděláme další opatření. Nakonec povolili zálohu nižší o 20 procent, budu tedy posílat 12 440 korun měsíčně," říká Michaela, která žije v rodinném domě v Praze.

Zvažuje ještě zjistit ceny u konkurence, protože se obává, aby Pražská plynárenská na podzim nezdražovala znovu. "Řekli mi, že to nemohou vyloučit. Fixaci nenabízejí. Kdyby cenu opět zvýšili, už bychom to ani neuplatili. Jsem také zvědavá, o kolik mi zvýší zálohy na elektřinu, budu se bát rozkliknout e-mail," popisuje pro Aktuálně.cz.

Nepříjemné překvapení způsobil klientům i dodavatel energií Eneka. Rozeslal e-mail, že ho současná situace v energetice donutila k zavedení nového produktu, na který je nutné převést všechny smlouvy.

Nový produkt fixuje zálohu na energie vždy jen na následující měsíc. Ta pro září činí 6319 korun za megawatthodinu (MWh) bez DPH, ovšem dál se může lišit. Pokud klient dodatek s novým produktem neodsouhlasí, u jeho stávajícího tarifu se cena zvýší na 11 180 Kč/MWh bez DPH.

"Nabízený tarif FIX na měsíc, který bude u zbytku roku 2022 cenově záležet na tom, co nám dodavatelé dodají za původně nasmlouvané ceny a ceny na denním trhu, bude dle našich odhadů stále výhodnější než přechod jinam. Tento tarif bude s jednoměsíční výpovědní lhůtou a bude nyní levnější než váš stávající tarif," argumentuje v e-mailu ředitel společnosti Jan Sedláček.

To si ale jeden z klientů Eneky, který redakci e-mail poskytl a rovněž si kvůli dalším jednáním s dodavatelem nepřál uvést své jméno, nemyslí. Krok naopak považuje za skandální. "Už zítra od nich budu chtít odejít," dodává.

Doba je zlá, ale nepotrvá věčně

Právě přechod k jinému dodavateli může podle ředitele Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiřího Gavora lidem ušetřit peníze. I když už ne tolik, jak byli zvyklí v minulosti. "Nové výše záloh, zvláště u smluv, kterým skončila fixace, jsou pro domácnosti cenovým šokem. O cenách energií slyšíme poslední měsíce často, ale jak dramatické to je, si uvědomíme, až když se to dotkne přímo nás," potvrzuje.

Není už podle něj reálné najít dodavatele, který by nabízel výrazně nižší ceny než ostatní. Pár set korun měsíčně lze ale přesto ušetřit.

To ukazuje i zkušenost Aleny, která oslovila dva dodavatele hned poté, co od Pražské plynárenské dostala nový předpis záloh. "Uvedla jsem roční spotřebu a obě společnosti mi nabídly lepší podmínky. Záloha by se mi měsíčně snížila zhruba o 500 korun na pět tisíc měsíčně při roční fixaci," popisuje žena.

K porovnání nabídek doporučuje Gavor cenové srovnávače. Na nich lze zjistit ceny dodavatelů přímo pro konkrétní spotřebu. "Vzhledem k tomu, že se situace mění dramaticky, doporučil bych vybrat tři až pět nejvýhodnějších nabídek a dodavatele kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. Je nutné si ověřit, zda nabídka platí a zda je i pro nové zákazníky," radí.

Doporučuje například srovnávač na elektřinu na stránkách Energetického regulačního úřadu nebo srovnávače elektřiny a plynu na portálu tzb-info.cz.

"Doba je opravdu zlá, ale nebude trvat věčně. Ceny půjdou dolů. Až se přestane na Ukrajině střílet, klesnou skokově," odhaduje Gavor. Sám by nyní zvolil z nabídek dodavatelů roční fixaci. "Nabídka tříleté fixace při dnešních cenách by byla od dodavatele až neslušná," podotýká.

Ušetřit změnou životního stylu

Ruský útok na Ukrajinu a s ním spojené napětí mezi Moskvou a Západem zmiňuje jako hlavní důvod násobných cen energií také analytik Vít Hradil ze společnosti Cyrrus. "Není v možnostech dodavatelů ani české vlády energii sehnat levně. V tuto chvíli prostě není. Pokles z nynějších šílených úrovní sice výhledově pravděpodobně nastane, nikoliv ale v nejbližší době," míní.

Jedinou možností, jak podle něj alespoň částečně ochránit rodinný rozpočet, je s energiemi co nejvíc šetřit. "Možností je zateplování, výměna oken či nahrazení stávajícího vytápění úspornějším. To ale vyžaduje čas a navíc ne každý má na takové úpravy momentálně dost peněz. Zbývají tedy změny v životním stylu, které povedou k úsporám," popisuje Hradil.

Návrhy na snížení výdajů nabízí i analytik Michal Skořepa z České spořitelny. "Každá domácnost má jiné možnosti a představy, co je přijatelné a co ne. Někteří můžou přestat kouřit, pro jiné je to natolik nemyslitelné, že se radši začnou sprchovat studenou vodou," říká, že těžko hledat univerzální návod.

Platné rady jsou podle něj jen dvě - zamyslet se nad všemi oblastmi života a nebrat žádný typ výdaje nebo aktivity za neměnnou samozřejmost. "Mnozí z nás můžou ušetřit tím, že nepojedou na dovolenou, přestanou chodit do hospody nebo na sport, zruší teplé večeře, přejdou na levnější mobilní tarif, sníží dětem kapesné, začnou jezdit veřejnou dopravou nebo budou kupovat levnější chleba," uvádí analytik.

Na straně příjmů radí například tlačit na dospívající děti, aby si hledaly celoroční brigádu. Řešením může být i prodat motorku nebo drahou vázu po babičce. "Je jasné, že podobné opatření bude bolestivé, doba už je taková. Prudce se snížila dostupnost energií, jednoho z klíčových pilířů našeho života, takový šok prostě nemůže nebolet," dodává Skořepa.

Nestyďte se požádat o pomoc stát

Oba analytici navíc zmiňují sociální pomoc státu, především příspěvek na bydlení, který velká část domácností nevyužívá. "Nestačí sice k tomu, aby se jejich rozpočty vrátily do předkrizových stavů, mohl by ale znamenat rozdíl mezi 'pouhým' zchudnutím a skutečnou existenciální nouzí," podotýká Hradil.

Skořepa připomíná, že čerpání dávek není ostuda. "Je to jako pojistné plnění z celospolečenského pojištění proti pádu do hmotné nouze," vysvětluje.

Parlament nedávno schválil také takzvaný úsporný tarif, který má pomoci domácnostem snížit účty za elektřinu, plyn i teplo. Má mít podobu dotace ze státního rozpočtu určené dodavatelům energií, kteří pak o tuto dotaci sníží domácnostem platby.

Tarif má začít fungovat letos na podzim. Zákon, který ho zavádí, v pondělí podepsal prezident Miloš Zeman. Vláda ale ještě musí přijmout nařízení, ve kterém stanoví podrobnosti, například výši příspěvku.

Původně se mluvilo o tom, že by některé domácnosti mohly získat až 17 tisíc korun na topnou sezonu. Jak ale řekl dobře informovaný zdroj na ministerstvu průmyslu Hospodářským novinám, letos bude podpora zřejmě výrazně nižší a navíc jen na elektřinu.