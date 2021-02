Zájem o hypotéky nepolevuje. Úroková sazba navzdory očekávání opět klesla

Pět lidí se zranilo dnes ráno při havárii dodávky poblíž Rosic a Ostrovačic na Brněnsku. Jeden člověk se zranil těžce, jeden středně těžce a tři lehce. Policisté od rána kvůli náledí evidují v kraji kolem 20 nehod.

Nehoda se stala poblíž exitu 182 Kývalka z dálnice D1, kde řidiči sjíždějí na Rosice. "Z hlavního tahu na Rosice se tam potom odbočuje na Ostrovačice. Dodávka tam uklouzla na náledí a najela do betonových oddělovacích svodidel, ve kterých se zasekla," uvedl mluvčí policie David Chaloupka. V posledních dnech je to druhá havárie kvůli kluzké vozovce na tomto místě.

"Ošetřili jsme celkem pět pacientů. Po poskytnutí přednemocniční péče jsme je převezli do Úrazové nemocnice a do Fakultní nemocnice Brno. Dnes je opět náledí a lidé by měli být opatrní," uvedla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.