Za zdražování může neschopná EU, píše lidem dodavatel elektřiny. Naštval europoslance

Zatímco politici v EU horlivě řeší, zda budou toalety označeny panáčkem či panenkou, vysoké ceny energií citelně postihují domácnosti a firmy. S tímto argumentem oznámil brněnský dodavatel energií Eneka klientům zdražení ve svém ceníku. V dopise poukázal na neochotu Bruselu zaujmout opatření, která by zabránila dopadům na peněženky běžných lidí. Tím ovšem popudil některé europoslance.

Společnost Eneka dodává klientům v Česku elektřinu a zemní plyn od roku 2005 a patří mezi menší dodavatele. A stejně jako konkurence na trhu nyní přistoupila kvůli prudkému růstu cen energií ke zdražování svých produktů.

"Nárůst cen sice nekopíruje současnou situaci, protože naše nákupy byly průběžné, ale i tak se jedná o razantní nárůst," upozorňuje ředitel společnost Eneka Jan Sedláček v dopise klientům, který avizuje úpravu jejich záloh zohledňujících nové ceny energií.

V důvodu zdražování má přitom Sedláček jasno. "Současná situace (ceny, chaos, krach velké části dodavatelů) je výsledkem nedomyšlených zákonů a rozhodnutí ze strany EU za přispění národních vlád jednotlivých zemí. Bohužel příliš náznaků, že by se to změnilo, není. Ani nárůst ceny z cca 1300 Kč na cca 6000 Kč/MWh u elektřiny a nárůst ceny z 450 na cca 2500 Kč u složky plynu nepřiměl politiky z Bruselu, aby odstranili příčiny současného stavu a předešli dalekosáhlým dopadům na naše peněženky, zboží v obchodech, krachu firem a nezaměstnaných, enormní inflaci a navyšování státního dluhu," vysvětluje Sedláček v dopise o zdražování.

Dodává, že k razantním opatřením podle něj nedochází ani na úrovni národních vlád. "Proto navrhujeme, kontaktujte politiky z Vašeho okolí… Až na výjimky politici horlivě řeší, zda na záchodech bude panáček či panenka, místo aby se zabývali tím, co zasáhne citelně každou domácnost a firmu," dodává v narážce na snahy Evropské unie omezovat stereotypy mezi pohlavími.

Prověří vás ERÚ, vzkazují europoslanci

Dopis adresovaný klientům Eneky obdržel také místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja (Piráti), kterého jednání dodavatele popudilo. Společně s pirátským europoslancem Mikulášem Peksou se proti tvrzením Sedláčka ohradil v otevřeném dopise.

U Energetického regulačního úřadu také začali zjišťovat, zda je chování firmy Eneka v souladu se zákonem.

"Evropská unie nepřijala žádné nedomyšlené zákony nebo rozhodnutí, které by ovlivnily aktuální ceny energií. Ty jsou cca z 80 procent tažené cenami zemního plynu, kterým se obchoduje na burze," argumentují řediteli Eneky politici Kolaja a Peksa.

"Příčinou růstu cen energií je nezvyklá tržní situace, kdy na navýšené poptávky z evropské strany sice reagovali dodavatelé ze třetích zemí, nabídli ale velmi vysokou cenu. Tato situace vznikla především jako důsledek chaotického obnovování průmyslové činnosti, jak postupně celosvětově odeznívá pandemie koronaviru," doplňují dále.

V reakci na dopis Eneky se také zamýšlejí nad tím, zda není jednání Eneky ve skutečnosti "šikovně zabalená snaha přimět vaše stávající zákazníky, aby změnili dodavatelské smlouvy tak, jak je to pro vás aktuálně výhodné". "Nepovažujeme za nejlepší obchodní praktiku napsat lidem, že nastal chaos, přijde zdražení, může za to zlá EU a mimochodem 'tady pro vás máme výhodnější nabídku'," vzkazují Sedláčkovi.

Energetika není akciová burza, brání se dodavatel

Sedláček si ale za svými slovy stojí a reakci obou politiků nepovažuje za adekvátní. "Reakce pana Kolaji a Peksy mne nemile překvapila, mou snahou bylo, aby se věci začaly pragmaticky řešit, hledat, co lze dělat z úrovně ČR a co z úrovně EU, jak minimalizovat problémy, které mohou být do budoucna významně horší. Považoval jsem za nutné vysvětlit, co z mého pohledu je příčinou současné situace," upřesnil pro on-line deník Aktuálně.cz.

Podotkl, že ho politici v otevřeném dopise nepřesvědčili, že by pro situaci udělali maximum. "Z mého pohledu situaci zlehčují, nevidím zde snahu to nějak posunout, mimo snahy být středem pozornosti sdělovacích prostředků," dodává.

Sedláček dále připomněl, že oblast energetiky považuje za legislativně podceněnou. "Kompetence a pozice státní správy není jasně zakotvena, pro dodavatele nejsou jasná pravidla, která by této situaci předcházela, tak jako tomu je v bankovním sektoru. Přitom se jedná o základní potřebu firem i domácností. Legislativa nepamatovala na to, že energetika není akciový trh, kde jsou běžné spekulace, stejně jako pády akcií a bankroty," dodává ředitel Eneky.

Problémem jsou chybějící mantinely

Za příklad přitom dává nedávno padlou společnost Bohemia Energy i další alternativní dodavatele, kteří na příliš vysoké ceny energií nakonec doplatili. "ČR míru rizika legislativně nastavenu nemá a současná situace jednoznačně potvrzuje, že to bylo chybou a nedostatkem. Pokud by dodavatelé měli rozumné mantinely, jakou část energie musí mít pokryto a do jaké lhůty, tak dnešní problém by tu nebyl," podotkl Sedláček s tím, že tento problém na trhu existuje již delší dobu, aniž by se řešil.

2:22 Pláč majitele Bohemia Energy na tiskové konferenci | Video: DVTV

Alternativní dodavatelé často nakupují energie na poslední chvíli, což je sice výhodné, když ceny na burze míří dolů, ovšem nikoli při dramatickém zdražování. Některým menším dodavatelům na nákup energií pro zákazníka pak přestávají stačit prostředky.

Majitel skupiny Bohemia Energy Jiří Písařík v pondělí v emotivním projevu na tiskové konferenci uvedl, že firma byla podle něj finančně silná a vedení do poslední chvíle netušilo, že by měla skončit. Rozhodnutí ukončit podnikatelskou činnost a dodávky elektřiny a plynu zákazníkům zveřejnila Bohemia Energy 13. října.

Písařík přitom napadl přístup bank k možnému financování jeho společnosti, které mohlo podle vedení firmy skupinu Bohemia Energy zachránit. Podle něj se instituce ke společnosti otočily zády.

Zároveň zkritizoval institut dodavatele poslední instance (DPI). Do tohoto institutu patří velké firmy ČEZ, E.ON, PRE, Pražská plynárenská a Innogy. Poukázal především na rozptyl mezi částkami, které lidé u DPI platí.

"To, co DPI provedli, a k čemu je vůbec institut DPI určen - to znamená, aby zákazník jenom překlenul nějaké minimální období, našel si nového dodavatele a obchodník v DPI mu dodal za, z logiky věci, nákladovou cenu - nerýžoval, nevydělával na tom dodatečné peníze. To se tady bohužel naprosto minulo," řekl. Dodavatelé v institutu DPI se následně proti jeho tvrzení důrazně ohradili.