Xixoio chce z Česka měnit svět. Láká na revoluci a známá jména, pochybnosti však sílí

Vidět je všude, na webech, billboardech i v televizi. Projekt Xixoio nabízí zhodnocení peněz nákupem digitálních tokenů. Do reklamy dala firma Richarda Watzkeho miliony a zaštiťuje se zvučnými jmény odborníků. Aktuálně.cz mluvilo s řadou expertů, kteří se v investičním světě pohybují a Watzkeho kroky sledují. Jejich názory na projekt jsou kritické.

Může to být investiční bomba, nebo také hrozný průšvih. Xixoio je blockchainový projekt postavený na myšlence, že si klienti koupí digitální tokeny a tím zafinancují malé začínající společnosti či start-upy. Počátečním kapitálem jim pomůžou v růstu a zajistí si tím podíl ze zisku.

Na svém webu popisuje společnost podnikatele a bývalého pražského galeristy Richarda Watzkeho celou investici v několika krocích.

Začíná tím, že se firma rozhodne získat pro své podnikání peníze tokenizací. Do Xixoio napojí svá data. Algoritmus vyhodnotí její zdraví a udělí jí základní rating. Firma popíše svůj projekt, vytvoří plán, definuje částku, kterou chce vybrat, a své cíle. Pokud získá dostatečnou důvěru, její tokeny se uvolní k nákupu pro zájemce přímo v systému Xixoio.

Peníze od investorů se nejprve ukládají na účtu. Jakmile jsou všechny tokeny pro první fázi prodané, uvolní se kapitál do firmy. Jak se projektu vede, je vidět v blockchainu Genesis, který si Xixoio vytvořila. Tokeny svým držitelům zajišťují právo na podíl z úspěchu, je možné s nimi obchodovat, nebo je lze držet dál. Společnost tomu říká IPCO, což je kombinace ICO, tedy úpisu kryptoměny, a IPO, primární nabídky akcií.

"Nezní to špatně. Taková investice by mohla být levnější než standardní způsoby financování. A také rychlejší. Cokoliv by pomohlo rozpohybovat český kapitálový trh, by bylo fajn. V případě tohoto projektu se však při bližším zkoumání objevuje dost otazníků, někdy až červených vykřičníků," varuje analytik, který nechtěl uvést své jméno, aby jeho názor nebyl spojován s bankou, ve které pracuje.

První problém podle něj je, že v systému Xixoio zatím žádná firma není. Chystá se tokenizace start-upu Artstaq, který obchoduje s uměním podle principu kapitálových trhů. Jenže ten patří také Watzkemu.

Zatím si tak lidé mohou koupit jen tokeny s názvem XIX náležející přímo firmě Xixoio. Cena tokenu je v poslední době kolem devíti korun, zájemce jich musí nakoupit nejméně za 10 tisíc korun, nižší vklad není možný. "Hodnota tokenu roste v závislosti na tržbách, vývoji a plnění výstavby ekosystému Xixoio," uvádí společnost.

Cenu si určuje firma sama

Přestože zatím token nemohou lidé prodat a získat tak svou investici zpět, firma tvrdí, že jeho hodnota stoupá. To kritizuje například principál poradenské společnosti Boston Consulting Group v Praze David Antoš. "Token XIX není obchodovatelný a nemá tedy tržní cenu. Přesto Xixoio tvrdí, že vzrostla o 577 procent. Jak? Prostě sami určili 'správnou cenu'. Zítra ji mohou vynásobit dvakrát a bude to stejně pravdivé," napsal na Twitter.

Podle stránky coinmarketcap.com, která monitoruje skoro osm tisíc různých kryptoměn a tokenů, se XIX na žádné burze neobchoduje.

"Cena tokenu určená firmou je ryze spekulativní. Postavena je, alespoň zatím, na vzdušných zámcích. Celý systém i smlouvy a produktové podmínky jsou příliš složité a je v nich mnoho prostoru na všemožné kličky," říká Martin Luňáček z investiční platformy Portu.cz. "Nebyl bych překvapen, kdyby jediné, co lidem po nákupu tokenů zbude, byla vzpomínka na megalomanskou marketingovou kampaň společnosti Xixoio," dodává.

Firma ale tvrdí, že na jaře příštího roku spustí vlastní burzu, kde bude XIX obchodovatelný. "Obecně je kritika naším směrem vedená především kvůli nepochopení, nebo je čistě účelová. Jsme regulérní česká akciová společnost, zaměstnáváme desítky lidí, neschováváme se v daňových rájích. Obsazení našich řídicích orgánů je transparentně komunikováno a každý ví, kdo za Xixoio stojí," sdělil Aktuálně.cz Richard Watzke.

Odborníci se pozastavují také nad způsobem, kterým firma tokeny nabízí. Tedy přes síť obchodníků, podobně jako se prodává například životní pojištění. Poradci dostávají provize okolo osmi procent z celkových investic lidí, které přivedou.

Na rozdíl od akcií a dalších cenných papírů nepodléhají tokeny Watzkeho firmy zákonu o podnikání na kapitálovém trhu a jejich vydávání nevyžaduje povolení České národní banky. "Společnosti Xixoio nebylo uděleno žádné povolení ČNB k podnikání na finančním trhu a v tomto smyslu dohledu nepodléhá," uvedla tisková mluvčí centrální banky Petra Vodstrčilová.

Firma proto nechce používat pojmy, jako je investice a investor. "Nemáme investory. Investor a spolupodílník jsou odlišné pojmy. Pokud by to byl investor, tak je to člověk, který někam vloží peníze a očekává výnos. Spolupodílník je někdo, kdo si koupí token XIX, což je vlastně klíč k domu, jehož každé patro pronajímáme. A po otevření vám vypadne výnos z pronájmu části toho domu," vysvětlil Watzke deníku E15.

K 22. listopadu firma evidovala 6349 uživatelů, téměř 2600 držitelů tokenu XIX, kteří přinesli 249 milionů korun. "Cílíme na lidi, kteří chápou, že svět, a i svět financí, prochází dramatickou změnou a zároveň se nebojí riskovat. Nabízíme lidem, aby nám pomohli vybudovat přelomový projekt, který zachytí změnu, která se ve světě financí děje," slibuje Watzke.

Na sociálních sítích je možné najít řadu diskusí na téma tokenů XIX, někteří diskutující nákup zvažují, jiní jsou k novince skeptičtí.

Podobně jako investiční expert a majitel Portu.cz Radim Krejčí. "Já do toho určitě investovat nebudu. Jde o neregulovanou investici. Hodnota, potenciální výnos, o tom všem rozhoduje svévolně společnost Xixoio, a nikde není záruka toho, jak by se s mým vkladem nakládalo. To, že je jakýkoliv výnos u tohoto projektu nejistý, je asi to poslední, co mi vadí. Spíše jde o to, že nebudu dávat peníze lidem, které neznám, a projektu, kterému nedůvěřuji. Základní poučka při investování zní, že investuji pouze do toho, čemu rozumím," říká Krejčí.

"Trochu mu to připomíná Harvardské fondy s jejich jistotou desetinásobku. To mi přijde jako podobný případ - firma měla obrovskou mediální podporu, tudíž vypadala důvěryhodně, a slibovala věci, které byly nereálné jen spočítat. Nakonec to byl jeden velký tunel," míní Krejčí.

Generální ředitel finanční skupiny Partners Petr Borkovec před neregulovaným trhem také varuje. "Investičních substitutů přibývá, bude to velký problém. Inflace je vysoká a lidé mají spoustu peněz. Píše se o tom, jak všechno roste a jak skvělé je krypto. Není tu ale jen krypto, je tu i zlato, dluhopisy prázdných schránek či velmi chabých byznys modelů. Je tu zneužití svěřenských fondů, kdy každý je správce. U krypta nejde jen o měny, ale především hodně zvláštní či rizikové projekty nad blockchainem," říká.

V obecné rovině upozorňuje Borkovec na nebezpečí, že mnoho lidí přechází z regulovaného trhu na neregulovaný. Především kvůli tomu, že si nestíhají doplňovat vzdělání, potřebná oprávnění, nezvládají nároky regulátora, trhu a klientů. Končí pak u prodejců zlata či bitcoinů, kde je nikdo nekontroluje a kde mohou slibovat nereálné výnosy a marginalizovat riziko.

"Nebo skončí ve firmě, která prodává s vysokou provizí dluhopisy či tradingová perpetuum mobile, jako byl Growing Way pana Ondřeje Janaty. Anebo se nechají naverbovat do prodeje tokenů XIX, na které nikdo nedohlíží. Žádné regulatorní požadavky plnit nemusí, protože prodávají něco, co podle našeho práva ani neexistuje," říká Borkovec.

Sám Watzke neskrývá, že nákup tokenů od jeho firmy je riziková investice. "Opíráme se ale o trend a o to, že jsme na trhu šest let. Bez rizika nikdy nic nového nevznikne," říká.

"Pokud někdo tvrdí, že se Xixoio pohybuje v neregulovaném prostředí, není to úplně pravda. Podle povinnosti ze živnostenského zákona oznámilo na živnostenský úřad obor podnikání ‘poskytování služeb spojených s virtuálními aktivy’. A naplňuje dikci zákona o opatřeních proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Xixoio tedy postupuje zcela transparentně a identifikuje všechny uživatele ekosystému v souladu se zákonnou úpravou," prohlašuje.

"Nemám s tím nic společného"

Na svém webu se Watzke chlubí referencemi známých jmen z politiky, byznysu i kultury. Některé lze najít také v sekci Očima druhých na stránkách jeho projektu. Většina pozitivně hodnotí autora projektu.

Je mezi nimi například bývalá ministryně informatiky Dana Bérová (nestraník za US-DEU), Vladimír Dzurilla z Národní agentury pro komunikační a informační technologie nebo divadelní producent Evžen Hart. Předsedou dozorčí rady je Aleš Minx, předseda představenstva PPF Group, který ale podle deníku E15 z projektu odchází. Blízkým přítelem Watzkeho a podporovatelem Xixoio je podle informací z okolí firmy také herec Jaroslav Dušek.

Na další osobnosti odkazuje Watzke ve svých textech, publikacích či videích. Ne všichni jsou ale za spojení s novým projektem rádi. Obvykle tvrdí, že se s Watzkem setkali, někteří na jeho konferenci o blockchainu a kryptoměnách v Praze roku 2018, tím ale vše končí.

"Nemám s tím nic společného," řekl Aktuálně.cz například zmíněný Dzurilla, který podle svých slov ani netušil, že se objevuje na stránkách projektu.

Podobně reagoval také ekonom Mojmír Hampl, bývalý viceguvernér ČNB, který se také účastnil pražské konference před třemi lety. "S tím projektem mě nespojujte. Jejich byznysmodelu nerozumím, nechápu, na čem je postavený. Pokud by mi někdo nákup tokenů nabídl, odmítl bych to," řekl Aktuálně.cz.

Vyjádřil se i advokát a insolvenční správce Jan Langmeier zastupující lidi, kteří poslali peníze do zbankrotovaných investičních skupin Arca a C2h. "Po přečtení produktových podmínek a rychlém průzkumu dosavadních aktivit společnosti Xixoio bych takovou investici rozhodně nikomu nedoporučil," uvedl pro server Peníze.cz.

"Kritiku neberu na lehkou váhu," prohlašuje Watzke. "Zároveň je třeba jasně pojmenovat, že přichází především od lidí, kterým narušujeme byznys. Případně od lidí, kteří v Xixoio pracovali a nerozešli jsme se úplně v dobrém," popisuje muž, který dříve prodával nemovitosti a umělecká díla. Jak ale říká, tyto aktivity opustil a dnes se věnuje pouze projektu Xixoio.