Kolik vydělal váš penzijní fond? Žádný ze starých nepřekoná ani inflaci, je čas zvážit změnu

před 12 hodinami

Výnosy všech osmi starých fondů, tedy penzijního připojištění uzavřeného do konce roku 2012, skončily hluboko pod inflací. Tu překonalo jen jedenáct z 27 nových fondů - zejména ty, které investují nejodvážněji.

Praha - Výnosy většiny penzijních fondů v loňském roce ani nepřekonaly inflaci, která stoupla na 2,5 procenta. Hodnotu uložených peněz dokázalo samo o sobě - tedy bez státního příspěvku - zvýšit jen jedenáct z pětatřiceti fondů. Vyplývá to z informací, které od penzijních společností získal on-line deník Aktuálně.cz.

Z osmi takzvaných starých fondů, tedy penzijního připojištění uzavřeného do konce roku 2012, neudržel krok s inflací ani jeden - jejich výnosy skončily hluboko pod ní. Před reálným znehodnocením vkladů tak klienty zachránil jen státní příspěvek.

V těchto fondech, které se dnes nazývají transformované a nelze do nich od roku 2013 vstupovat, nadále spoří zhruba 3,7 milionu lidí. Kromě setrvačnosti a malé odvahy ke změně tam lidé zůstávají i díky zákonné garanci, že pro ně nemohou skončit v minusu (bez zohlednění inflace).

Kvůli této povinnosti investují staré fondy velice opatrně, tedy převážně do státních dluhopisů nebo bankovních vkladů, jejichž obecně nízké výnosy v posledních letech klesly prakticky k nule a teprve nyní se - díky zvyšování úrokových sazeb ČNB - odrážejí od dna.

Výnosy starých fondů za rok 2017 zatím penzijní společnosti oficiálně nezveřejnily. Tabulku jsme proto seřadili abecedně a uvádíme odhad poskytnutý jednotlivými společnostmi pro Aktuálně.cz.

Výnosy starých (transformovaných) fondů:

Penzijní společnost Odhad za rok 2017 Výnos za rok 2016 Allianz 0,30 % až 0,40 % 1,03 % Axa 0,70 % až 0,75 % 1,03 % Conseq Velmi hrubý odhad: Nebude se zásadně lišit od výsledku roku 2016. 0,47 % ČP Na obdobné úrovni jako v roce 2016 - v řádu desetin procent. 0,94 % ČS 0,5 % 0,68 % ČSOB Zatím bez odhadu. 0,70 % KB Zatím bez odhadu. 0,66 % NN Lze předpokládat výsledek na úrovni roku 2016. 0,66 % Inflace 2,50 % 0,70 %

Naopak pro nové "účastnické" fondy, do nichž lze vstupovat od roku 2013, tato garance neplatí. Díky tomu mohou penzijní společnosti nabízet lidem několik variant od konzervativní (malé riziko, ale zřejmě také malý výnos) přes vyváženou až po dynamickou či růstovou (větší riziko, že klient o část peněz přijde, ale současně i větší naděje na výrazně vyšší výnos).

Jedenáct ze sedmadvaceti těchto nových fondů díky tomu loni překonalo inflaci. Nejvyšší výnos - těsně nad 14 procent - si připsal růstový fond od NN Penzijní společnosti. Stejné společnosti ale patří i opačný konec loňského žebříčku, když její konzervativní fond ztratil téměř dvě procenta ze své hodnoty. To potvrzuje, že stěžejní je právě typ fondu a že ani málo riskantní fond nemusí podle nových pravidel zaručit alespoň nulu.

Výnosy nových fondů za rok 2017 jsou již známé, tabulku jsme proto mohli seřadit podle nich.

Výnosy nových (účastnických) fondů:

Penzijní společnost Fond Za rok 2017 Celkově od začátku fungování fondu NN Růstový fond* 14,04 % 10,32 % Conseq Globální akciový fond 9,96 % 64,02 % České spořitelny Dynamický fond 8,20 % 23,30 % České pojišťovny Dynamický fond 8,20 % 21,00 % Komerční banky Dynamický fond 7,51 % 19,09 % ČSOB Dynamický fond 5,53 % 24,49 % České pojišťovny Vyvážený fond 4,10 % 15,00 % Allianz Dynamický fond 4,07 % 16,00 % České spořitelny Vyvážený fond 3,70 % 13,80 % Komerční banky Vyvážený fond 2,90 % 8,46 % ČSOB Vyvážený fond 2,62 % 14,57 % České spořitelny Etický fond** 1,00 % 1,00 % České pojišťovny Konzervativní fond 0,00 % 7,50 % Axa Vyvážený fond *** -0,11 % 6,49 % České spořitelny Konzervativní fond -0,62 % 1,60 % Allianz Vyvážený fond -0,72 % 8,71 % ČSOB Konzervativní fond -0,94 % 4,08 % Conseq Konzervativní fond -0,96 % 1,71 % NN Vyvážený fond**** -0,99 % 0,92 % Conseq Dluhopisový fond -1,04 % 9,83 % Axa Dluhopisový fond -1,34 % 2,99 % Axa Konzervativní fond -1,38 % 2,37 % Komerční banky Spořicí fond***** -1,39 % -0,59 % ČSOB Garantovaný fond -1,41 % 1,77 % Komerční banky Konzervativní fond -1,57 % 0,31 % Allianz Konzervativní fond -1,63 % 2,28 % NN Konzervativní fond -1,93 % 0,28 % * funguje až od března 2015

** funguje až od listopadu 2017 (výnos za rok 2017 zajistila dotace od penzijní společnosti)

*** funguje až od ledna 2015 jako nástupce zrušeného smíšeného fondu Axa (do celkového výnosu se počítá i jeho výnos)

**** funguje až od listopadu 2014

***** funguje až od srpna 2015

V nových "účastnických" fondech zatím spoří více než 710 tisíc lidí - kromě zcela nových klientů i ti, kteří do nich už přestoupili ze starých fondů. Zejména lidem, jimž do důchodového věku zbývá ještě deset a více let, by se přitom změna mohla vyplatit. Výměnou za vyšší riziko získají šanci výrazněji zhodnotit své úspory. Dynamické či růstové fondy totiž investují do akcií, jejichž hodnota sice obecně kolísá, ale z dlouhodobého pohledu jako celek roste.

"Rok 2017 byl pro finanční trhy rokem růstu. Světovým akciím se dařilo nejlépe za posledních pět let," připomíná Jakub Krkoška, místopředseda představenstva Penzijní společnosti České spořitelny. "Růst se vyznačoval neobvykle nízkou mírou kolísavosti trhů a v uplynulém roce nebyl jediný měsíc, ve kterém akcie oslabily," dodává.

Inflaci loni porazily nejen všechny penzijní fondy s dynamickou (růstovou) investiční strategií, ale také čtyři s vyváženou strategií (ta kombinuje akcie s bezpečnějšími, byť méně výnosnými dluhopisy, a je tedy nejatraktivnější pro příznivce "zlaté střední cesty").

Z dlouhodobějšího pohledu, tedy od vzniku nových fondů v roce 2013, zatím jednoznačně nejvyššího zhodnocení - téměř 65 procent - dosahuje Globální akciový fond od společnosti Conseq.

Od reálného znehodnocení úspor zachraňuje klienty nejméně výnosných fondů jen státní podpora. Její měsíční výše se pohybuje od 90 do 230 korun a dosáhne na ni ten, kdo si ukládá alespoň 300 korun měsíčně.

"Jisté je, že v následujících letech čeká bohužel všechny transformované fondy v ČR období velmi nízkých výnosů," říká Marcel Homolka, šéf Penzijní společnosti České pojišťovny. Oproti tomu nové účastnické fondy dokazují, že když nejsou svázány povinností garance kladné nuly, mohou mnohem pružněji reagovat na investiční potřeby a věk klientů. "Jsem přesvědčen, že se nyní většině klientů vyplatí přestoupit na nové smlouvy, zejména pokud plánují spořit více jak deset let," dodává.

"Aktuální růst sazeb nám umožní ukládat peníze za vyšší úroky, což je příznivá zpráva pro účastnické fondy, a věříme, že i naše konzervativní fondy budou v blízké budoucnosti znovu ziskové," očekává Pavel Racocha, šéf KB Penzijní společnosti.

