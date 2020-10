Ulehčeme úřadům vyplácení dávek, souhlasí Senát. Kvůli pandemii jim chybí zaměstnanci

Příspěvek na bydlení nebo přídavky na dítě zřejmě budou lidem vypláceny nejméně do konce roku automaticky v dosavadní výši. Nárok na ně zatím v návaznosti na stav nouze kvůli epidemii koronaviru nebude potřeba dokládat. Počítá s tím vládní návrh, který ve čtvrtek beze změn schválil Senát. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident.

Senátorka Renata Chmelová z klubu KDU-ČSL vyzvala ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou (ČSSD) k tomu, aby činnost úřadů práce zefektivnila. Podle ní by lidé neměli čekat před úřady ve frontách. Ministryně uvedla, že klienti na úřady práce nemusí a že o tom byli informováni i přímo telefonicky, ale ne vždy s úspěchem.

Vládní návrh počítá s tím, že úřady práce by nemusely pro letošní poslední čtvrtletí plošně přehodnocovat výši vyplácených příspěvků na bydlení a přídavků na dítě či zvýšení příspěvků na péči. Lidé by tak měli tyto dávky dál dostávat bez toho, aniž by museli úředníkům dokládat své příjmy či vynaložené náklady za předchozí čtvrtletí.

Dávky se podle ministerstva práce a sociálních věcí přepočítají jen lidem, kteří už podklady pro poslední čtvrtletí úřadu dodali. Jsou to asi dvě pětiny příjemců.

Pokud by obdobná situace byla i v lednu příštího roku a úřady práce by tak jako nyní měly úřední hodiny omezeny na dva dny v týdnu z důvodu pandemie, zrušení povinnosti dokládat a přehodnocovat příjem a náklady by platilo i pro první kalendářní čtvrtletí roku 2021.

Chybí desetina zaměstnanců

Podobný postup prosadilo ministerstvo práce a sociálních věcí během jarní vlny epidemie koronaviru. Návrh má mimo jiné zabránit kolapsu úřadů práce kvůli vyplácení dávek, u kterých se nárok na ně posuzuje každého čtvrt roku.

Úřadům práce totiž v polovině října chyběla zhruba desetina zaměstnanců, kteří byli kvůli koronaviru v karanténě nebo na nemocenské.

Na úřadech práce působí celkem asi 11 500 zaměstnanců. V polovině října jich přitom chybělo 1174. Oproti předešlému týdnu šlo o úbytek 414 lidí. Takto rychle na jaře počet absencí nerostl, vyplývá z podkladů ministerstva práce.

Úřady práce přitom vyplácí celkem 16 druhů sociálních dávek - měsíčně to je zhruba 1,5 milionu dávek v celkovém objemu téměř 7,5 miliardy korun.

Na jednoho zaměstnance tak připadá v průměru několik stovek klientů, upřesňuje pro on-line deník Aktuálně.cz tisková mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

Omezené hodiny a internet

Od poloviny října již úřady práce kvůli nedostatku personálu omezily otevírací dobu - nyní mají otevřeno pouze v pondělí a ve středu od 8:00 do 13:00.

Generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon také apeloval, aby lidé osobní návštěvu zvážili. "Žádosti a jiné podklady je možné zasílat i jinou cestou. Kromě toho, že ochrání své zdraví, ušetří také čas strávený čekáním ve frontě," dodává. Lidé mohou komunikovat s úřady elektronicky. Úřad také doporučuje všem klientům, aby zasílali své dokumenty prostřednictvím datové schránky.