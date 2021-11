Informujte o milostivém létě, vyzval Babiš úřady. Oddlužovací akce se nebude opakovat

Všechna ministerstva, úřady a státní instituce by měly informovat o možnosti využití takzvaného milostivého léta pro dlužníky. Vyzvala je k tomu v pátek vláda. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Jak by mělo informování vypadat, neupřesnil.

Společnost Člověk v tísni (ČvT) vyhlásila sbírku SOS Milostivé léto. Dárci v ní mohou přispět na splacení dluhu seniorům či samoživitelským rodinám, které nezvládají svou původní dlužnou částku srovnat. Informoval o tom mluvčí ČvT Martin Kovalčík. Související Odpouštění dluhů inspirovalo už i soukromé firmy. Zvažují ho banky i pojišťovací obr Milostivé léto je jednorázová tříměsíční oddlužovací akce, která začala 28. října a potrvá do 28. ledna. Pokud lidé se soudní exekucí na dluh u veřejných institucí uhradí původní dlužnou částku neboli jistinu a 908 korun exekutorovi, odpustí se jim úroky, penále a další platby. Zadlužení nesmějí být v insolvenci. Amnestii na příslušenství dluhu prosadili v létě poslanci. "Vyzvali jsme dnes všechny státní instituce, ústřední orgány a ministerstva, aby informovaly o možnosti využití milostivého léta. Všichni dlužníci mají možnost v průběhu tří měsíců zaplatit nesplacenou jistinu a náklady exekutora, a tím pádem se dostanou do situace, kdy jistina byla minimální, než náklady vystoupaly do astronomických výšek," uvedl Babiš. Podle společnosti ČvT někteří lidé nedokážou v tříměsíční lhůtě potřebnou částku na srovnání původního dluhu obstarat. Z příjmu jim zůstává nezabavitelné minimum na živobytí, vše ostatní putuje na splácení. Dlužníci tak nemají úspory, o majetek přišli v exekuci. Dárci jim mohou přispět na sbírkový účet 99668800/0300. "Peníze použijeme v případech, kdy zastavení exekucí dostane lidi z dluhové pasti. Cílit budeme primárně na nejzranitelnější skupiny, tedy seniory, samoživitele či rodiny s dětmi,“ uvedl expert ČvT na dluhovou problematiku Daniel Hůle. Podle něj milostivé léto představuje pro dlužníky "ojedinělou příležitost začít nový život". Související Milostivé léto se blíží. Největší oddlužovací akci dál komplikují pojišťovny Celkové dluhy se kvůli úrokům a dalším platbám znásobily a dosahují někdy i statisíců korun. "Jde o exekuce, které by se již dnes do tak závratných výšin nemohly vyšplhat. Zároveň je důležité připomenout, že nejde o odpuštění dluhu samotného, ten musí být splacen. Odpuštěno bude pouze příslušenství, tedy úroky a další sankce," dodal Hůle. Související Je čas, aby Fiala s Babišem spojili síly. Milostivé léto je potřebuje oba Společnost Člověk v tísni připravila web www.milostiveleto.cz. Na něm mohou zájemci zjistit, zda se jich tříměsíční oddlužovací akce může týkat. Pokud ji budou moci využít, rovnou se jim vygeneruje úřední dopis, který po vytištění mohou poslat svému exekutorovi. Na stránkách jsou i informace pro zaměstnavatele a věřitele. K dispozici je telefonní poradenská linka 770 600 800. Týdně na ni podle Hůleho nyní volá kolem tisícovky lidí. Za celý minulý rok jich bylo 3800. O milostivém létu už začala informovat některá města a třeba i pozemkový úřad. K akci se chtějí připojit i některé soukromé společnosti. Jejich seznam chtějí dluhoví poradci na webu zveřejnit. Milostivé léto: Jakých dluhů se týká Milostivé léto se týká dluhů vůči těmto subjektům: Česká republika

územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského

obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy

státní fond

veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola

dobrovolný svazek obcí

regionální rada regionu soudržnosti

příspěvková organizace územního samosprávného celku = např. dopravní podniky, školy

ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem, obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem

státní podnik nebo národní podnik

zdravotní pojišťovna

Český rozhlas nebo Česká televize

právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby Zdroj: Asociaci občanských poraden