Více peněz důchodcům i zaměstnancům. Česko zasáhne vlna přidávání, je to ale jen klam

Vyšší důchod o osm set

Všechny vyplácené důchody se podle zákonné valorizace od 1. ledna 2022 zvyšují v průměru o 805 korun. Zvýšení se bude týkat téměř 3,5 milionu vyplácených důchodů. Není potřeba o zvýšení žádat, Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ho provede automaticky.

Pro připomenutí: Důchod se skládá ze základní výměry, což je pevně stanovená část důchodu pro všechny, a pak z procentní výměry, která závisí na konkrétním průběhu pojištění a platí, že čím jsou vyšší příjmy v rozhodném období a delší získaná doba pojištění, tím vyšší je procentní výměra důchodu.

Důchody starobní (včetně předčasných), invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí se zvyšují takto:

základní výměra důchodů o 350 na 3 900 korun měsíčně, procentní výměra všech druhů důchodů o 1,3 % jejich výše, procentní výměra se navíc zvyšuje o dodatečnou částku 300 korun. V případě souběhu nároku na výplatu více důchodů tato částka náleží pouze jednou.

"Na rozdíl od předcházejících let zvýšení důchodů nenáleží až od splátky důchodu splatné v lednu, ale na základě změny zákona o důchodovém pojištění již od 1. ledna 2022. S ohledem na to obdrží důchodci v rámci hromadného zvyšování důchodů samostatně ještě doplatek valorizačního zvýšení za období od 1. 1. 2022 do dne předcházejícího dni jejich lednové splatnosti," uvádí ČSSZ.

Tento doplatek bude vyplacen ve stejném termínu a stejným způsobem jako zvyšovaný důchod.

Vývoj valorizace důchodů