Vánoce budou štědré. Třináctý plat vyplatí rekordně firem, odměny přesáhnou 34 tisíc

Navzdory očekávaného zpomalení růstu české ekonomiky 13. plat nebo odměnu v podobné výši za letošní rok vyplatí svým zaměstnancům rekordních 59 procent firem. To je více než loni, kdy to bylo 56 procent. Vyplývá to z šetření Hospodářské komory mezi podnikateli.

"Část firem vyplatí odměny ve výplatním termínu v prosinci, část začátkem příštího roku. Záleží i na tom, v jakém odvětví firma působí. Platí, že čím větší firma, tím spíše zaměstnancům bonus vyplatí," uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Související Co udělá s jedním oborem nedostatek lidí. Benefity v automobilkách už vyvolávají úžas Přehled Třináctý plat plánují na přelomu roku vyplatit tři čtvrtiny (75 procent) velkých firem, tedy společností s více než 250 zaměstnanci. Odměny letos vyplatí i téměř každá druhá (47 procent) firma do deseti zaměstnanců. V roce 2017 jej přitom vyplácela ani ne třetina a před čtyřmi lety pětina drobných zaměstnavatelů. Hospodářská komora odhaduje, že letošní odměny v průměru přesáhnou 34 tisíc korun, nejčastěji se budou pohybovat v mírně vyšším pásmu než loni, tj. mezi 18 000 až 38 000 Kč. Nejčastěji budou letos vyplácet odměny ve výši platu firmy ve stavebnictví, kde v letošním roce pokračuje oživení. Na druhém místě je zpracovatelský průmysl, který je hlavním tahounem českého hospodářství s největším podílem zaměstnanců. Související Polovina lidí už bere přes 30 tisíc. Rozdíl mezi Prahou a regiony může být i 12 000 Komora předpokládá, že po sezonních odměnách a 13. platech vzroste letos průměrná nominální mzda o 7,2 procenta. Loni průměrná mzda celorepublikově za celý rok stoupla podle Českého statistického úřadu o 7,5 procenta a dosáhla 31 868 Kč. Letos podle nejnovější komorové prognózy vzroste o téměř 2400 Kč měsíčně na zhruba 34 200 Kč. Rychlý růst mezd bude přitom pokračovat, v roce 2020 vzrostou mzdy v průměru o dalších 6,2 procenta, kdy by průměrná mzda celorepublikově mohla překonat hranici 36 000 Kč.