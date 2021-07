Opomenuté studium či vojna. Chybějící údaje v důchodové kalkulačce krátí penzi

Nová on-line služba ePortálu České správy sociálního zabezpečení umí spočítat orientační výši vašeho důchodu i počet let, která do něj ještě zbývají. Nabízí i přehled evidovaných dob pojištění, ze kterých se penze vypočítává. A právě to bývá obvyklým kamenem úrazu - často v něm totiž chybí část zaměstnání, studium nebo třeba vojna. Jak tyto údaje doplnit, aby výpočet důchodu odrážel realitu?