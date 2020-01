Na daň z nemovitosti zbývají poslední dny. Pravidla přitom rozhodně nejsou vstřícná

Koupili jste loni dům, byt, pozemek nebo jste ho dostali či zdědili? Do konce ledna musíte podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Jinak hrozí pokuta. Navštívit finanční úřad musí také ti, kdo nemovitost darovali nebo prodali.

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se letos podává nejpozději do pátku 31. ledna. A to buď osobně přímo na finančním úřadu, nebo poštou, či elektronicky přes datovou schránku. V případě, že máte datovou schránku, je podání daňového přiznání touto cestou dokonce povinné.

Kam ale daňové přiznání podat nebo poslat? Na finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti, tedy kraji, nemovitost leží. "Záleží tedy na poloze nemovitosti, a nikoliv na trvalém bydlišti," upozorňuje Jana Melicharová, daňová poradkyně společnosti Kodap.

Doplňuje, že daňovou povinnost musí aktualizovat také všichni poplatníci, kteří nemovité věci pozbyli. "Pokud jim ještě nějaké nemovité věci v působnosti krajského finančního úřadu zbývají, podají pouze dílčí přiznání na snížení své daňové povinnosti. V případě pozbytí všech nemovitých věcí podají na příslušný finanční úřad pouze oznámení o této skutečnosti," doplňuje poradkyně Melicharová.

Daňové přiznání se vyplňuje na speciální modrý formulář, který je k dispozici na finančních úřadech nebo na webových stránkách finanční správy.

Pokud majitel nemovitosti daňové přiznání nepodá včas, hrozí mu sankce ve výši 0,05 procenta z výše daně za každý den prodlení. "Ta se začíná počítat šestý pracovní den po uplynutí lhůty pro podání, tedy od 8. února. Pokuta za opožděné podání daňového přiznání se navíc nevyměřuje v případě, že výše daně nepřesáhne 200 korun," upřesňuje Melicharová.

Různě vysoká daň z nemovitosti

Vlastníci nemovitosti nebo pozemku musí kromě podání přiznání počítat ještě s jednou povinností. A tou je samotné zaplacení daně. Vlastník ji platí každý rok a termín je vždy do konce května. "Pokud vyčíslená daň nepřesahuje pět tisíc korun, tak se platí jednorázově do konce května. Jestliže je částka daně vyšší, tak je možné daň zaplatit ve dvou splátkách, první do konce května a druhou do konce listopadu," říká Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Připomíná, že daň pro rok 2020 musí platit i lidé, kteří plánují letos nemovitost prodat. "Pro daňové účely je rozhodující vždy stav zapsaný v katastru nemovitostí k 1. lednu příslušného roku," doplňuje daňová poradkyně.

Jak píše finanční správa na svých stránkách, bude poplatníky informovat o povinnosti zaplatit daň tradičně formou složenky, kterou obdrží do poštovních schránek. Nebo formou hromadných předpisných seznamů, které budou v květnu k nahlédnutí na finančních úřadech.

Daň z nemovitých věcí se skládá z daně z pozemků a daně ze staveb, přičemž může být různě vysoká podle místa, kde se nemovitost nachází. Výše daně z pozemků se totiž vypočte jako základ daně krát sazba daně. U stavebních pozemků se ještě násobí koeficientem ve výši 1 až 4,5 podle počtu obyvatel obce.

"Výpočet jako takový komplikovaný není, jen je třeba vědět, o jaký druh pozemku se jedná. Stejně tak výše daně ze staveb se vypočte jako základ daně krát sazba daně krát koeficient podle obce," říká Ivanco.

Nejpohodlnější je podle Lukáše Heřtuse z Generálního finančního ředitelství platit daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. "Stačí se nejpozději do 31. ledna přihlásit na finančním úřadě. Kdo nemá SIPO ani datovou schránku, může dostávat údaje pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail. Lze zažádat nejpozději do 15. března opět na finančním úřadě," říká Heřtus.

Připomíná, že kvůli daňové povinnosti nových majitelů nemovitostí prodlouží finanční úřady až do 31. ledna úřední dobu. Otevřeno tak do konce ledna bude od pondělí do čtvrtka od 8 do 17 hodin a v pátek od 8 do 14 hodin.