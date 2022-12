Trh práce s otazníkem. Personalisté nahlédli do příštího roku, popsali největší změny

Válečný konflikt na Ukrajině a energetická krize se přesouvají do nového roku a firmy netuší, co je čeká. Hledají úspory, ale propouštět se jim úplně nechce. Zatím jen omezují nábory nových lidí, pokud to nejsou IT specialisté. Po těch je a bude velká poptávka. Mzdy budou růst jen mírně, výši inflace ani příští rok nedoženou. Co dalšího personalisté předpovídají českému trhu práce v roce 2023?

