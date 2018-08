Hledá se nový mobilní operátor, má zvýšit konkurenci na trhu. Stát vydraží sítě páté generace

Aukce kmitočtů pro mobilní sítě 5G v pásmu 700 MHz by mohla začít ve druhém pololetí příštího roku.

Praha - Český telekomunikační úřad (ČTÚ) stále počítá s tím, že v aukci kmitočtů v pásmu 700 MHz pro mobilní sítě 5G nabídne část frekvencí pro vstup nového mobilního operátora, který by zvýšil konkurenci na trhu.

Stávající operátoři záměr kritizovali a navrhovali, aby úřad trh více reguloval. Vyplývá to z vypořádání připomínek k návrhu podmínek výběrového řízení, které má ČTK k dispozici. ČTÚ naopak ustoupil ze záměru upřednostnit v podávání nabídek velkoobchodní operátory.

Aukce kmitočtů pro mobilní sítě 5G v pásmu 700 MHz, které se uvolní přechodem na televizní standard DVB-T2, by mohla začít ve druhém pololetí příštího roku a skončit na začátku roku 2020. ČTÚ chce nabízet celkem šest duálních bloků o šířce pět MHz.

ČTÚ stále zamýšlí vypsat dvoukolovou aukci, přičemž v prvním kole by nabídl deset MHz zájemcům, kteří nevlastní žádné kmitočty v sousedním pásmu 800 MHz nebo 900 MHz. Šlo by tedy o nového konkurenta stávajících operátorů.

ČTÚ ale zároveň z návrhu vypustil, že by se prvního kola mohli účastnit i zájemci o poskytování velkoobchodních mobilních služeb, což firmy také kritizovaly jako diskriminační opatření, které by navíc mohlo zabrzdit rozvoj sítí 5G a podpořit spekulanty. Stávající operátoři tak budou soutěžit o 20 MHz, pokud nový hráč využije nabídku vstupu do aukce.

Stávající mobilní operátoři budou muset nabídnout případnému novému operátorovi tzv. národní roaming. Bude tedy po dobu pěti až sedmi let moci využívat jejich stávající sítě pro poskytování hlasových služeb, SMS a dat, dokud nevybuduje dostatečné pokrytí svou vlastní sítí.

Úřad uvedl, že stále nedokončil konzultace s ministerstvem vnitra, které přišlo s nápadem využít část pásma pro zabezpečenou komunikaci bezpečnostních složek. Vnitro ale podle neoficiálních informaci preferuje spíše variantu rozšíření a modernizace stávající sítě Tetrapol, přičemž by zakázku za stovky milionů korun zadalo bez výběrového řízení výhradnímu dodavateli technologie.

Úspěšní zájemci v aukci získají kmitočty na 15 let. Poskytovat služby budou muset začít do dvou let od obdržení přídělu. Vedle toho budou muset plnit rozvojová kritéria pro pokrývání jednotlivých oblastí ČR.

V Česku je 14,5 milionu aktivních SIM karet. Více než 93 procent využívá služby operátorů O2, T-Mobile a Vodafone, zbytek se připojuje přes virtuální mobilní operátory. Preferovanou technologií využívající rychlé datové přenosy je LTE. Kmitočty pro LTE získali operátoři ve dvou aukcích v letech 2013 a 2016 za celkově více než 11 miliard korun.