Češi mají ze zemí Visegrádu nejvyšší průměrný výdělek v eurech, ukazuje studie

O návrhu na podání obžaloby na premiéra Andreje Babiše (ANO) v kauze Čapího hnízda musí dozorový státní zástupce Jaroslav Šaroch rozhodnout do 31. srpna. Uvedly to Seznam Zprávy, podle kterých mu termín stanovilo pražské vrchní státní zastupitelství. Lhůta se ale ještě může změnit, pokud by obvinění doplňovali do trestního spisu nové důkazy.

Šaroch z Městského státního zastupitelství v Praze by tak měl do konce srpna rozhodnout, zda Babiše pošle k soudu, nebo zda jeho stíhání zastaví, nebo jestli spis vrátí policii k došetření.

"Konečný termín rozhodnutí ve věci může být ovlivněn právě rozsahem nových informací, respektive důkazů, jež budou předloženy obhajobou a které musí dozorový státní zástupce vyhodnotit a promítnout do celkového hodnocení věci," sdělil serveru Jaroslav Dolejší, ředitel odboru trestního řízení z dohledového Vrchního státního zastupitelství v Praze.